يلا شوت ŇÔŴ بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا الثلاثاء 28-6-2022 في الدوري المصري YaLLa ShooT هدف بن شرقي

الفجر الرياضي
الزمالك بث مباشر
الزمالك بث مباشر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يقدم لكم الفجر الرياضي مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم، حيث يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء 28 يونيو، لحساب منافسات المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.

يقدم الزمالك مستوى جيد في الفترة الأخيرة، فهو يتربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، وهو سيحاول الليلة القتال بشراسة لخطف العلامة الكاملة لمواصلة الطريق الصحيح للدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.



وفي نفس السياق، يبحث سيراميكا كليوباترا الذي يحتل المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، عن تحقيق الفوز من أجل البقاء في المناطق الأمنة وتجنب الرجوع للخلف.

بطاقة مباراة الزمالك Vs سيراميكا كليوباترا
 البطولة: الدوري المصري.
 القناة: On time sport 1.
 المعلق: أمير محروس.
 توقيت المباراة: 9:30 PM بتوقيت القاهرة.
 تاريخ المباراة: Tuesday، June 28، 2022.
 نتيجة المباراة: الزمالك 0-0 سيراميكا كليوباترا

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