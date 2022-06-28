وزير التموين: ضخ يومي للحوم البرازيلية المجمدة والسودانية الطازجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الاقتصاد
وزارة التموين
وزارة التموين
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تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة المصرية للحوم والدواجن حول ‏عمليات الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة واللحوم البرازيلية ‏المجمدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد التقرير الوارد إلى ‏سيادته أن الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة وصل إلى 120 ‏طن يومي، وما يقارب الأربعين طن يوميا من اللحوم البرازيلية ‏المجمدة، وأشارت الشركة المصرية للحوم والدواجن في التقرير ‏الوارد إلى السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إلى ان هذه الأرقام مرشحة للزيادة حال زيادة ‏الطلب عليها من المواطنين في عيد الأضحى المبارك.‏


وأكد اللواء  محمود السعدني  رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية للحوم والدواجن، أن المحاجر المصرية يوجد بها نحو ‏‏30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح ويتم الاستعاضة من الجانب ‏السوداني حال ذبح أي كمية منها مؤكدا ان هذه الرؤوس تعرض على ‏الطب البيطري قبل الذبح وبعد الذبح وقبل توزيعها على الـ 1300 ‏مجمع استهلاكي.‏


وقال أحمد كمال معاون معاليكم المتحدث الرسمي ‏للوزارة، إن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد وجه بتخفيض سعر اللحوم البرازيلي المجمدة ‏من 90 جنيها إلى 85 جنيها، وأشار إلى ان اللحوم السوداني ‏الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 115 جنيها، وأن المجمعات ‏الاستهلاكية سوف تعمل في أول وثاني وثالث أيام العيد بالإضافة إلى ‏يوم وقفة عرفات، مضيفا إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية هي ضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأخرى ‏بالمجمعات الاستهلاكية وبنفس التخفيضات السابقة التي تصل إلى ‏‏25 %.‏

عيد الأضحى المبارك مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين اسعار اللحوم البرازيلية أسعار اللحوم السودانية

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