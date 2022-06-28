وزير التموين: ضخ يومي للحوم البرازيلية المجمدة والسودانية الطازجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة المصرية للحوم والدواجن حول عمليات الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة واللحوم البرازيلية المجمدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد التقرير الوارد إلى سيادته أن الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة وصل إلى 120 طن يومي، وما يقارب الأربعين طن يوميا من اللحوم البرازيلية المجمدة، وأشارت الشركة المصرية للحوم والدواجن في التقرير الوارد إلى السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ان هذه الأرقام مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب عليها من المواطنين في عيد الأضحى المبارك.
وأكد اللواء محمود السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن المحاجر المصرية يوجد بها نحو 30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح ويتم الاستعاضة من الجانب السوداني حال ذبح أي كمية منها مؤكدا ان هذه الرؤوس تعرض على الطب البيطري قبل الذبح وبعد الذبح وقبل توزيعها على الـ 1300 مجمع استهلاكي.
وقال أحمد كمال معاون معاليكم المتحدث الرسمي للوزارة، إن وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتخفيض سعر اللحوم البرازيلي المجمدة من 90 جنيها إلى 85 جنيها، وأشار إلى ان اللحوم السوداني الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 115 جنيها، وأن المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل في أول وثاني وثالث أيام العيد بالإضافة إلى يوم وقفة عرفات، مضيفا إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي ضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأخرى بالمجمعات الاستهلاكية وبنفس التخفيضات السابقة التي تصل إلى 25 %.