مواني البحر الأحمر تشدد الإجراءات الاحترازية لتداول البضائع الخطرة

اصدر اللواء أركان حرب المهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس هيئة مواني البحر الأحمر تعليمات لجميع مواني الهيئة بمراجعة الاجراءات الاحترازية لتداول البضائع الخطرة وضرورة التأكيد علي مراجعة تطبيق الكود الخاص بتداول كل مادة ورفع درجة الاستعداد اللازمة عند تفريغ أو شحن اية بضائع خطرة وابلاغ الحماية المدنية لاتخاذ اللازم.

وشدد عبد الرحيم علي سرعة إنهاء الاجراءات اللازمة للإفراج عن البضائع الخطرة وعدم السماح بتخزينها بالمواني واخطار مركز عمليات الهيئة بأنواع البضائع والكود الخاص بها قبل وصول أو سفر السفن لاتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة.

وفي هذا السياق شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4855 طن بضائع عامة متنوعة و234 شاحنة و82 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 4176 طن بضائع عامة ومتنوعة، 151 شاحنة، 13 سيارة.كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 679 طن بضائع عامة ومتنوعة، 83 شاحنة، 69 ملاكي.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة عمان باجمالي 26 شاحنة بحمولة 277 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكي و3 شاحنة فارغة والعبارة القاهرة باجمالي 7 شاحنة بحمولة 82 طن بضائع عامة ومتنوعة 43 ملاكي و2 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة الحرية باجمالي 80 شاحنة بحمولة 2040 طن بضائع عامة ومتنوعة 4 ملاكي والسفينة عمان باجمالي 25 شاحنة بحمولة 584 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 شاحنة فارغة و4 ملاكي والعبارة القاهرة باجمالي 2 شاحنة بحمولة 77 طن بضائع عامة ومتنوعة 1 ملاكي و3 شاحنة فارغة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 16 شاحنة بحمولة 320 طن بضائع عامة و14 ملاكي و29 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 38 شاحنة بحمولة 775 طن بضائع عامة و4 ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2571 راكب بموانيها