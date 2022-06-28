الأردن ضيف رئيسي بالمؤتمر الدولي العاشر للسياحة الدينية في البرتغال

شارك وفد أردني من هيئة تنشيط السياحة وهيئة موقع المغطس والمركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام، في المؤتمر الدولي العاشر للسياحة الدينيّة الذي انعقد في مدينة فاطيما في البرتغال، بتنظيم من منظمة أسيزو البرتغالية.



ووفقا لبيان عن الهيئة اليوم الثلاثاء، فقد تمّ تخصيص جلسة حول الأردن أدارها مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام وعضو المجلس الوطني للسياحة الأب رفعت بدر، حيث قال خلالها إنّ اعتماد الأردن ضيفًا على هذا المؤتمر الدولي العاشر يدلّ على ثمرة الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وهيئة المغطس بالتعاون مع الكنائس المحليّة التي تشكّل الجسر الواصل بين مسيحيي الشرق والغرب.



وقال مدير التسويق في هيئة تنشيط السياحة أحمد الحمود، إن هيئة تنشيط السياحة تؤمن وبشدة بأن البرتغال وإسبانيا والوجهات الأوروبية الرئيسية الأخرى، هي أسواق مستهدفة مهمة للحج الديني، ليس فقط كأسواق مصدرة وقائمة بذاتها ولكن أيضًا لإنه ا تشكل اسواقا توفر لنا الفرصة للتواصل مع أميركا الشمالية واللاتينية، فنتمكن من إتاحة الفرصة للحجاج من جميع أنحاء العالم للسفر إلى الأردن وإتمام رحلات الحج.



وركز مسؤول السياحة الدينية في الهيئة عامر عصام الطوال، على أهمية زيارة الأردن ارض القداسة والتجارب السياحية التي يتميز بها الأردن، حيث تطرق في العرض التقديمي إلى عدة محاور ومنها اعداد الزوار والتجارب السياحية ومنها مسار الحج المسيحي "ايجيريا" ودرب يوحنا المعمدان شفيع الكنيسة في الأردن.



ووجه الدعوة للمشاركين إلى زيارة الأردن وعيش تجربة فريدة من نوعها والتي هي عبارة عن خليط متجانس من التجارب السياحية مخلوطة بالروح الأردنية الأصيلة من شعبها بكنائسها ومساجدها.

وقدم مدير موقع المغطس المهندس رستم مكجيان ايجازا عن اهم مواقع الحج المسيحي في الاردن، ومنها موقع المغطس، مستعرضا الأحداث الدينية الهامة التي جرت في الموقع عبر التاريخ، والتي توجت بتعميد السيد المسيح وبداية المسيحية وانتشارها إلى العالم، لافتًا إلى رسائل الاردن الهامة مثل الوئام بين الأديان وبناء جسور المحبة والسلام بين الناس اجمعين.



كما قدم ممثل الملكية الاردنية زكريا عبادي ايجازا عن تطلعات الخطوط الجوية المستقبلية والحوافز التي تقدمها للسياح والحجاج.



وحضر المؤتمر، وزيرة السياحة البرتغاليّة ريتا ماركيز، ورئيس المزار الأب كارلوس كابيشنهاس، ورئيسة منظمة أسيزو بورفيكاو رايس، وعدد من المسؤولين في البلدية والسياحة، والمطران أميركو أغيوار الأسقف المساعد في أبرشية لشبونة، واكثر من 500 مشارك من 44 دولة، من هيئات سياحية رسمية، ومكاتب مصدرة ومزودة، حيث عقد اكثر من 1500 لقاء ثنائي، اضافة إلى اقامة معارض لكل دولة.