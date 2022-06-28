"أسبوع التكنولوجيا المالية" يبحث العوامل الداعمة لنمو قطاع

انطلقت اليوم، فعاليات "أسبوع التكنولوجيا المالية" في مركز دبي المالي العالمي لمناقشة وبحث العوامل الداعمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية، بما يؤكد التزام المركز الراسخ بتسريع المرحلة التالية من نمو هذا القطاع.

وسيركز "أسبوع التكنولوجيا المالية"، الذي سيستمر على مدار يومين، على 10 مجالات رئيسية ترسم المرحلة التالية من قطاع التكنولوجيا المالية وتضم: الويب 3.0؛ والعالم الافتراضي "الميتافيرس"، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعملات الرقمية، والبلوك تشين، والمدفوعات، والتمويل المدمج، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتكنولوجيا التنظيمية، والبيئة والمجتمع والحوكمة.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، في كلمته الافتتاحية، إن القطاع المالي يمر بتحول غير مسبوق مدعومًا بالتقنيات الرقمية والابتكار الذي يعيد تشكيل قطاعات المدفوعات والاقراض والتأمين وإدارة الثروات، مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات المالية سيصبح أكثر كفاءة وتنافسية وشمولية.

وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام 2004، يعمل على تعزيز مكانته كمركز مالي إقليمي يحتضن ويعزز الإبداع والابتكار" حيث تم بناء سمعتنا ذات المستوي العالمي من خلال إطار القانون العام وتمكين البيئة التنظيمية والبنية التحتية الرائدة، والالتزام بتطوير القطاع والقدرة على رعاية المواهب المحلية والدولية..إن ثقة الشركات المالية في إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي هي بالفعل مساهم رئيسي في اقتصادنا، حيث يولد عملاؤنا أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي." وأوضح أن كيانات مقرها في مركز دبي المالي العالمي تحتفظ بأكثر من 20% من الميزانية العمومية للخدمات المالية لدولة الإمارات، فيما يبلغ حجم أنشطة مركز دبي المالي أكثر من 700 مليار دولار.

وقال كاظم: "في حين أننا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فإن طموحنا سيميزنا بشكل أكبر ويسمح لنا أن نصبح المركز المالي الأول عالميًا في المستقبل، وموطنا لأكبر شركات الخدمات المالية التقليدية وكذلك شركات الابتكار والتكنولوجيا المالية.".

وأكد أن مركز دبي المالي العالمي تمكن في العام الماضي من جذب ما يقرب من 1000 شركة جديدة مما أسهم في زيادة إجمالي الشركات إلى 3650 شركة، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 25%.

قال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، في كلمته على هامش الفعالية إن أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي منصة مثالية للتواصل والتفاعل والحوار مع مجتمع التكنولوجيا المالية في الإمارة، والتعرف على أحدث اتجاهات السوق والفرص والتحديات، مركزًا على الدور المهم الذي تلعبه غرف دبي في استقطاب المشاريع الناشئة والشركات الناشئة ذات النمو السريع إلى دبي، والتي أغلبها تتطلع لاتخاذ الإمارة قاعدة للتوسع في الأسواق العالمية.

ولفت بوعميم إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، التي تعتبر إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، تمضي قدمًا في خططها ومبادراتها الجديدة لتعزيز مكانة الإمارة كلاعب رئيسي في مجال الاقتصاد الرقمي، وخلق بيئة محفزة لدعم نمو وتطور الشركات الرقمية، مؤكدًا التزام الغرفة التام بدعم أصحاب الرؤى والمؤسسين لشركات التكنولوجيا المالية لتحقيق أهدافهم في سوق العمل.

وأوضح أن استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر القادمة، وتشمل الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة وبرنامجا تستهدف 6 قطاعات وخمسة مجالات جديدة للنمو.

وقال: على مدي السنوات القليلة الماضية شهدنا موجة من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تأسست في دبي وتقدم حلولًا متطورة إلي السوق في مجال الذكار الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وغيرها من التقنيات المتقدمة،"مشيرًا إلى أن دبي تعمل كنقطة انطلاق لرواد الأعمال الذين يأتون من جميع أنحاء العالم لبناء وتوسيع نطاق أعمالهم والاستفادة من موقع الإمارة لتوسيع نطاق وصولهم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استضافة المركز لفاعلية أسبوع التكنولوجيا المالية تعكس الالتزام بتسريع المرحلة التالية من نمو هذا القطاع الواعد، لا سيما وإنه واحد من أهم الفعاليات المتخصصة في التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع استراتيجية المركز بتعزيز ودعم هذا القطاع الناشئ.

وأضاف أن برنامج "الفينتك هايف" أول وأكبر مسرع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا للمساعدة على تطوير وتمكين هذا القطاع الجديد، مشيرًا إلى تواجد نحو 600 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي، تتنوع بين شركات ناشئة وأخرى كبرى تمثل نسبة تتجاوز 60% من حصة السوق الإقليمية.

وأوضح أن أسبوع التكنولوجيا المالية يعد فرصة مثلى تمكن اللاعبين الرئيسيين في القطاع من التواصل والتعاون وإيجاد الأفكار التي تسهم في تسريع وتيرة النمو والابتكار في القطاع، مشيرًا إلى أن عملاء منظومة مركز دبي المالي العالمي سيواصلون قيادة الابتكار الرقمي في مجالات عدة، بدءًا من الميتافيرس، إلى التمويل المدمج، ووصولًا إلى المبادرات المعنية بالبيئة والاستدامة والحوكمة.

ومن المتوقع أن يشارك في الفعالية أكثر من 1000 شخصية بينهم مبتكرون ومتمرسون في قطاع التكنولوجيا المالية ومؤسسات الاستثمار الرائدة والبنوك وصناع السياسات وشركات الخدمات المالية مثل، شركة "بينانس" وبنك أوف أمريكا، وستاندرد تشارترد، وبنك دبي التجاري، وناين بلوكس كابيتال مانجمنت، وشركة "ريبل".

وسيجري خلال أسبوع التكنولوجيا المالية إلقاء أكثر من 40 كلمة من متحدثين بتخصصات عدة، وستتخلله جلسات حوارية، وعرض حالات استخدام ضمن مجموعة من الشركات والمؤسسات، علاوة على الكشف منتجات مبتكرة؛ وستساعد جميعها في تسريع وتيرة تبني حلول الجيل المقبل التكنولوجية التي ستنقل القطاع إلى مستويات جديدة.

ويحظي "أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي" بدعم قادة القطاع من الشركات الرائدة والناشئة، من بينهم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني كشريك عارض؛ وبينانس وتمارا وياب كرعاة ذهبيين؛ وبركة وميدتشينز ويوشي ماركيتس كرعاة فضيين. في حين يعتبر كل من جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الجريء والتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، شركاء التعاون، وشركة "كريبتو أواسيس" راعي المنظومة.