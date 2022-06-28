جول العرب.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا بث مباشر ولايف عبر goalarab

مشاهدة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم، والتي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري المصري الممتاز.

شاهد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بث مباشر on time

ويستضيف نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

يستعد نادي الزمالك لخوض اختبار جديد في الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه نادي سيراميكا كليوباترا، في الجولة الـ 24 من المسابقة المحلية.

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ويطمح نادي الزمالك لمواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعد التعادل الثمين أمام النادي الأهلي 2-2 والفوز على البنك الأهلي في الجولة الماضية 2-1.

على الجانب الآخر يسعى نادي سيراميكا كليوباترا لكسر نتيجة التعادل التي سيطرت على مبارياته في الجولتين الأخيرتين بالفوز على نادي الزمالك.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف و4 نقاط عن النادي الأهلي الثالث والذي ينقصه 3 مباريات مؤجلة.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري

ويستضيف نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة.