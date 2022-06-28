live.. مشاهدة ماتش الزمالك بث مباشر ZamaLek|| لايف مباراة الزمالك وسيراميكا مباشر اليوم hd

مشاهدة ماتش الزمالك بث مباشر اليوم، يحتضن ستاد القاهرة الدولى مقابلة من العيار الثقيل ضمن مباريات اليوم في الجولة الثالثة والعشرون، عندما يحل سيراميكا ضيفًا على الفارس الأبيض، في الساعة التاسعة والنصف مساءاُ بتوقيت القاهرة، حيث يسعى نادي الزمالك لتأكيد صدارته لجدول الدوري العام، وسط ملاحقة ثنائية من بيراميدز والأهلي للحفاظ على لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي.. مشاهدة الزمالك بث مباشر كورة لايف يوتيوب.





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بث مباشر الزمالك اليوم live، اسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري بقيادة عصام عبد الفتاح إدارة ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم للحكم الدولي إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، وسيعانه الثنائي سمير جمال وأحمد توفيق، فيما سيكون هشام القاضي حكما رابعا، بينما سيكون وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو، ويساعده عمر فتحي، ويحتل الفارس الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.. مشاهدة مباراة الزمالك مباشر.

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يلا شوت مباراة الزمالك الآن مباشرة، انهى نادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي فيريرا، استعدادته لمواجهة سيراميكا في سهرة اليوم الثلاثاء 28-6-2022، في الوقت الذي يبحث فيه أحمد سامي المدير الفني للمنافس لفوزه الثاني على أبناء ميت عقبة، بعدما شهدت مواجهاته السبعة السابقة، 5 هزائم مقابل تعادل وحيد مع الفرق التي تولى مهام تدريبها وهي النجوم، سموحة، طلائع الجيش، وستكون مواجهة اليوم مهمة للزمالك من أجل توسيع الفارق في الصدارة ولو بشكل مؤقت مع الملاحقين المباشرين.. ماتش الزمالك اليوم.

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كورة لايف مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم، ضربت 10 غيابات مؤثرة قائمة الزمالك التي ستواجه سيراميكا اليوم، مما أضطر فيريرا للاعتماد على عناصر فريق الشباب في لقاءته السابقة، ويأتي على رأس قائمة الغيابات العشرة، محمد أبو جبل حارس المرمى بداعي الإصابة، محمد عبد الغني، محمود علاء، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، حمزة المثلوثي، حازم إمام، طارق حامد.

تشكيلة الزمالك ضد سيراميكا اليوم



وقبل مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا مباشر، توقعت أغلب الصحف المصرية، أن يبدأ البرتغالي فيريرا بالتشكيل التالي في مباراة اليوم:

في حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الداع: محمد عبد الشافي محمود الونش- عبدالله جمعة- حسام عبد المجيد.

فى خط الوسط: أشرف روقا- سيد نيمار– إمام عاشور.



فى خط الهجوم: أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد زيزو.

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وانتفض نادي الزمالك بعد الخسارة أمام طلائع الجيش، حيث نجح في تحقيق فوزين على الإسماعيلي والبنك الأهلي، تخللهم تعادل في القمة ضد الأهلي، ولكن يعلم الفريق جيدًا أن فوز الأهلي في اللقاءات المؤجلة سيفقده الصدارة مبتعدًا بفارق 5 نقاط كاملة، لذا يحاول عدم التفريط في أي نقطة خلال ما تبقى من المشوار، أملًا في تعثر الغريم التقليدي في مبارياته القادمة.. الزمالك بث مباشر

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بث مباشر ماتش الزمالك الآن yalla shoot، وعرضت الصفحة الرسمية للنادي على تويتر صورًا من المران الأخير للفريق، وعنونت أن التركيز والعمل الجاد يسيطران على جميع العناصر قبل موقعة سيراميكا، حيث شهدت الحصة الأخيرة التدريب على بعض النواحي الفنية، والتكتيكية، وكيفية تنفيذ الكرات الثابتة من كافة أنحاء الثلث الهجومي للفريق.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا في الدقائق الاخيرة بعدما قلب تأخره بهدف الجولة الماضية ضد فريق البنك الأهلي إلى فوز بهدفين، ليعزز من ثقته بنفسه، في الوقت الذي أعلن فيه الدولي المغربي اشرف بن شرقي عدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

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الزمالك بث مباشر، انتهت نتيجة مباراة الدور الأول بين الناديين بفوز الزمالك بهدف سجله مصطفى فتحي، وكانت مواجهة مليئة بالإثارة، قبل أن يحسمها الفريق الأبيض لمصلحته محققاَ النقاط الثلاثة تحت قيادة مدربه السابق كارتيرون، واستهل مسلسل رحيل النجوم عن الفارس الأبيض في الموسم الماضي بعد أن فقد الفريق خدمات مهاجمه الشاب مصطفى محمد في ظل إصراره على خوض تجربة الاحتراف بعد الوعود التي تلقاها من مرتضى منصور الذي تمت الإطاحة به قبل انطلاق الموسم ليتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

بدأت أون تايم سبورت hd 1 الأستوديو التحليلي لموقعة نادي الزمالك اليوم ضد سيراميكا كليوباترا، والتي تنطلق قبل قيل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في حضور جماهيري محدود، وسط تطلعات كبيرة للفريق الأبيض لمواصلة تحقيق الانتصارات.

