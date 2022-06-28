Infinix تستعد لطرح أول شاحن سريع وآمن بقوة 180 واط

كشف تسريبات عن اقتراب شركة انفينكس الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، من طرح تقنية شحن سريعة وامنة بقدرة 180 واط، لتحتل صدارة سباق تكنولوجيا الشحن السريع عالميًا.

وهذا ليس بجديد على شركة Infinix التى أعلنت في يوليو الماضي عن أول شاحن فائق السرعة بقدرة 160 واط وبمعدلات أمان عاليه لهاتفها الرائد Infinix Concept Phone والذي كانت تهدف من خلاله لتطوير ألية متقدمة وسريعة وأمنة لشحن الهاتف الذكي بالكامل من الصفر إلى 100% خلال 10 دقائق.

واستطاع فريق البحث والتطوير في انفينكس علد مدار العام الماضي من تطوير الشاحن السريع للهاتف ورفع سرعتة من 160 إلى 180 واط وهو ما تستعد الشركة للإعلان عن تفاصيله خلال أيام وفق تسريبات لمطورين مطلعين.

ليس هذا فقط ولكن أيضًا ستقوم الشركة بطرح هاتف ذكي متوقع له نهاية العام الجاري أو بداية العام الجديد، يعمل بتقنية الشحن السريع الجديدة 180 واط، ليتحول هذا المشروع الكبير لشركة انفينكس إلى واقع ملموس يقدم تجربة فريدة للمستخدم.

وكانت أعلنت الشركة في يوليو الماضي 2021، عن تطوير ألية شحن فائقة السرعة، لتحقيق شحن سريع 160 واط و50 واط من الشحن اللاسلكي، دمجت فيها Infinix بين تقنية -Ultra Flash Charge - (UFC) ومضخة شحن فائقة مبتكرة و60 آلية حماية أمنية وخلية بطارية 8C تتيح شحن بطارية الهاتف الذكي التي تبلغ 4000 مللي أمبير/ الساعة بشكل كامل وآمن في 10 دقائق.

وأوضحت Infinix في وقتها أنه تم دمج مضخة الشحن الفائقة المبتكرة مع أربع شرائح شحن عالية التحويل تدعم تحويل الطاقة العالية، مما يتيح للهاتف الذكي الوصول إلى 98.6٪ من كفاءة تحويل الشحن مع تجنب التحميل الزائد والسخونة الزائدة التي تسببها التيارات الكبيرة، باستخدام 20 مستشعرًا لدرجة الحرارة وخوارزميات تحكم ذكية، يراقب من خلالها الهاتف درجة الحرارة بذكاء أثناء الشحن ويضبط قوة الشحن للحفاظ على الهاتف الذكي أقل من 40 درجة مئوية / 104 درجة فهرنهايت.

كما تعاونت انفينكس مع أبرز مصنعي البطاريات في العالم لتطوير خلية بطارية 8C جديدة تقلل أكثر من 18٪ من المقاومة الداخلية مقارنة ببطارية 6C وتنتج حرارة أقل.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل الحماية الأمنية الإضافية أثناء السيناريوهات غير الطبيعية - مثل ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الجهد والتداخل الكهرومغناطيسي وغير ذلك - لضمان سلامة نظام الهاتف الذكي.