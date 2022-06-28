بالجنيه والدولار.. تعرف على مصاريف الجامعة الأمريكية 2022-2023

تشغل مصاريف الجامعة الأمريكية 2022-2023، بال الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، بعد انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، وانتهاء مرحلة التعليم الأساسي ودخول الجامعة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مصاريف الجامعة الأمريكية 2022-2023 وفق الموقع الرسمي للجامعة، في السطور التالية:

مصاريف الجامعة الأمريكية 2022-2023

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة الأمريكية، جاءت الرسوم الدراسية للطلاب الجامعيين لكل فصل دراسي للعام الدراسي 2022 - 2023 للطلاب الجدد والحاليين، وهي كالآتي:

- يتم تحصيل رسوم دراسية ثابتة بنحو 667 دولارًا للطلاب المصريين لكل ساعة معتمدة بما يعادل 12518.04 جنيه، و735 دولارًا للطلاب الدوليين لكل ساعة معتمدة.

- بالنسبة لدراسة ELI، يدفع الطلاب المصريون نحو 8،004 دولار أمريكي، بما يعادل 150216.51 جنيهًا، بينما سيدفع الطلاب الدوليون 8،820 دولار.

إرشادات دفع المصروفات بالجامعة الأمريكية 2022

وبحسب إدارة الجامعة الأمريكية، فهناك العديد من التسهيلات التي يتم تقديمها للطلاب كما يلي:

- بالنسبة للطلاب المصريين يمكنهم دفع الرسوم الدراسية بالعملة المحلية «الجنيه المصري» وفقًا لسعر صرف البنك التجاري الدولي في يوم الدفع.

- بالنسبة للطلاب الأجانب والدوليين يجب دفع الرسوم الدراسية بالدولار الأمريكي.

- يتم تحصيل الرسوم الدراسية في كل فصل دراسي.

- لن يتم قبول أي طالب لديه فاتورة مستحقة «بما في ذلك رسوم الكسر، أو غرامات المكتبة، أو رسوم السكن، أو رسوم خدمة الحافلات، أو رسوم وقوف السيارات» في أي اختبار، أو إعطاء أي شهادة أو تقرير عن وضعه الأكاديمي، أو يُسمح له بالتسجيل في اختبار لاحق.