مركز دبي المالي يطلق "مختبر التمويل المفتوح "

أطلق مركز دبي المالي العالمي اليوم، مبادرة مختبر تمويل المفتوح الأولى من نوعها في المنطقة، مبشرًا بعصر جديد للتمويل في المنطقة.

ويمثل المختبر برنامجًا يمتد لستة شهور بدءًا من اليوم، ومن المقرر أن يشارك في البرنامج 4 بنوك وشركة تكنولوجيا مالية تشمل كل من بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني وشركة زاند.

وبينما سيتم استكشاف حالات الاستخدام وتطويرها في الفترة ما بين شهري يوليو ونوفمبر 2022، سيختتم المختبر أعماله بتسليط الضوء على تأثير برنامجه على المسؤولين الحكوميين والمدراء التنفيذيين للبنوك المشاركة.

يأتي إطلاق مختبر التمويل المفتوح الأول من نوعه في المنطقة في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا ما بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة مركز دبي المالي العالمي دعمًا لجهود تطوير وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.

وفي ظل الرؤية الشاملة لدولة الإمارات لإرساء معايير عالمية لقطاع التمويل المفتوح، سيعمل المختبر كمنصة جامعة لجهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية بالقطاع المالي.

وسيكون المختبر قادرًا على إطلاق الموجة التالية من النمو للقطاع وتعزيز حماية المستهلك، ودعم مبادرات الشمول المالي، وتعزيز المنافع الاجتماعية والفرص الاقتصادية.

وإضافة لذلك، سيتولى المختبر مسؤولية إدارة ورش عمل متعمقة ومتخصصة في المجالات التجارية والتقنية، وتيسير تنظيم المنتديات المتخصصة بالقطاع المالي والمسائل التنظيمية والقضايا البارزة الأكثر إلحاحًا. ويشمل ذلك معايير واجهة برمجة التطبيقات؛ وإدارة موافقات المستهلكين؛ وجلسات تعليمية تهدف إلى تعزيز آليات إنشاء بيانات التمويل المفتوح في خضم البحث عن مزيد من الفرص من خلال تبني التقنيات الناشئة، ما سيضمن إطلاق العنان لابتكارات جديدة ترتكز على البيانات، وتطوير نماذج أعمال من شأنها تعزيز مستقبل النظام المالي. وستساهم الرؤى والمعارف المكتسبة من حالات الاستخدام والمنتديات في تطوير القطاع المالي واللوائح التنظيمية.

كما سيستضيف مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي أسبوع التمويل المفتوح في سبتمبر 2022، مسهمًا بخلق المزيد من الفرص الواعدة للأطراف المعنية في القطاع المالي للانخراط في نقاشات ملهمة وتبادل الخبرات والمعارف.

واوضح عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن إطلاق مختبر التمويل المفتوح الأول من نوعه في المنطقة يمثل دليلًا على التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة دفة المبادرات التي سترتقي بمستقبل قطاع التمويل نحو آفاق غير مسبوقة، بالتزامن مع توفير إطار عمل يقود مسيرة دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد التمويل المفتوح، منوها ان تطوير نماذج أعمال قائمة على البيانات بالضرورة ستجعل عمليات التمويل أكثر شمولًا وتنافسية ويمكن الوصول لها بسهولة، ما يعني خلق فرص جديدة مهمة وإتاحة الآفاق لموجة من الابتكار المالي في المنطقة والعالم.

وينتظر من المبادرة المدعومة من قبل "بوابة ترابط" - أول منصة مختصة بأنشطة التمويل المفتوح تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها مرخصة بالكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية- أن تكون بمثابة اختبار يظهر التأثيرات الإيجابية لنموذج التمويل المفتوح على الشركات والعملاء والاقتصاد، وأن تلعب دورًا في رفد صناع القرار والجهات التنظيمية بالأدلة العملية المثبتة والمراجعات الصادرة عن خبراء القطاع.

كما سيحظى المشاركون بإرشادات مجانية من مقدمي الخدمات الفنية الذين يتمتعون بموثوقية عالية لدعم تنفيذ حالات الاستخدام.