ننشر الموعد الأخير لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين

زادت معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن الموعد الأخير لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين، عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مد فترة التسجيل للمرة الثانية، حتى يتمكّن المواطنين من الحصول على خطوط هاتف باسم صاحب البطاقة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، الموعد الأخير لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين، بالإضافة إلى خطوات تسجيل رقم الهاتف، في السطور التالية:

الموعد الأخير لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين

وبحسب البيان الأخير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد تمّ مدّ فترة تسجيل الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر إلى 31 يوليو بدلًا من 30 يونيو كما كان مقرر من قبل.

خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر

وأتاحت الحكومة المصرية إمكانية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر في خطوات بسيطة تتمثل في الآتي:

- الدخول على موقع دعم مصر، أو الضغط على الرابط بشكل مباشر من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- الخطوة التالية تتمثل في إدخال رقم بطاقة التموين

- ستظهر أمام المستعلم بيانات البطاقة «اسم رب الأسرة المستفيد من البطاقة»

- أدخل رقم الهاتف المسجل في إحدى شركات الهواتف المحمولة الأربعة في مصر.

واشترطت وزارة التموين أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم صاحب البطاقة، لقبول الرقم، أما إذا لم يكن مسجل فستظهر رسالة رفض التسجيل.

وعلى صعيد آخر، تستمر مكاتب التموين في استقبال طلبات التظلم على حذف المستفيدين من بطاقات التموين بداية من يونيو الجاري، لأسباب مختلفة منها ارتفاع دخل الأسرة، أو امتلاك سيارة موديل حديث.

ويتمّ تقديم التظلمات في مكاتب التموين والإدارات التموينية في المحافظات فقط، وسيتم بعدها تجميع ملفات المواطنين وتسليمها للمديريات التموينية التي ستفحص الطلبات المقدمة والبت فيها سواء بعودة الدعم أو الحذف النهائي.