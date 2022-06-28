أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 29-6-2022

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر مع تعطل الجهاز المصرفي مع بداية الأجازة الأسبوعية، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.71 للشراء، 18.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري



18.70 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري





18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





18.73 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر





18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"





18.73 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى





18.74 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، لتسجل العملة الأوروبية اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر19.48 جنيه للشراء، و19.71جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا 19.50جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.55 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الجنيه الإسترليني مفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 22.42 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري ليسجل 22.45 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 22.65 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودى اليوم بالبنك الأهلي وبنك مصر 4.98 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي 58.53 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.

انخفض الدولار الأمريكي ليسجيل أول انخفاض أسبوعي له هذا الشهر في الوقت الذي قلص فيه المتداولون توقعاتهم بشأن الأسواق التي قد تصل فيها أسعار الفائدة إلى الذروة مع تحويل تركيزهم إلى توقيت خفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود المحتمل.



و من العوامل المهمة هذا الأسبوع انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية، مما خفف من المخاوف المتعلقة بالتضخم وسمح لأسواق الأسهم بالانتعاش. وأدى هذا إلى انحسار وضع الملاذ الآمن الذي كان يدعم الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 104.06.



وانخفض الدولار الذي يعد ملاذا آمنا أكثر بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 10.7 بالمئة إلى معدل سنوي معدل موسميا قدره 696 ألف وحدة الشهر الماضي.



وفقد الدولار، الذي ارتفع نحو تسعة بالمئة هذا العام، بعض بريقه بعد أن بدأ مستثمرون في المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة تشديد أسعار الفائدة بعد زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو تموز. وهم الآن يرون أن المعدلات ستبلغ ذروتها في مارس آذار القادم عند 3.5 بالمئة تقريبا وستنخفض بنحو 20 نقطة أساس بحلول يوليو تموز 2023.



وأدى رفع سعر الفائدة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين، بينما هبط مؤشر الدولار 0.5 بالمئة هذا الأسبوع.



وانخفض الين الياباني، الحساس بشكل خاص للتغييرات في عوائد الخزانة الأمريكية، 0.2 بالمئة عند 135.20 للدولار.



وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0574 دولار.



وعزز تراجع الدولار الأمريكي حتى العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية. وارتفع الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6944 دولار.