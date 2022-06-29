الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر سيتي الأولى في البريميرليج والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحقيق بداية جيدة في أولى مباريات الفريق السماوى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، والذي ينطلق مع بداية شهر أغسطس القادم.

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي الأولى ضد وست هام يونايتد يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022 في إطار الجولة الأفتتاحية للفريقين في البريميرليج، في المباراة التى سوف تقام على ملعب لندن الاوليمبي معقل فريق وست هام.

وينتظر عشاق الكرة الأوروبية المباراة الأولى للنجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي انضم إلى صفوف مانشستر سيتي من صفوف بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مانشستر سيتي قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم بعد منافسة قوية وشرسة استمرت حتي الرمق الأخير مع ليفربول وانتهى الصراع على فوز رجال بيب جوارديولا باللقب بفارق نقطة وحيدة.

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية حصولها على حقوق نقل الدوري الإنجليزي وعبر قناة بين سبورت بريميوم 1.

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