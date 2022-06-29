يلا شوت ñôw.. بث مباشر الاهلي وسموحة يلاشوت Yalla shoot|| مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة ON SPORTS هدف محمد شريف

الفجر الرياضي
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 مباراة الاهلي وسموحة مباشر، يستقبل ستاد الإسكندرية مساء اليوم قمة من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي ونادي سموحة السكندري في مباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، ونقدم لكم اليوم من خلال موقعنا المتميز البث المباشر لأهم مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري، وتعتبر مباراة اليوم هي أبرز مباريات اليوم 29 يونيو، كما يمكنكم مشاهدة هذه المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها موقعنا، ويسعى لاعبي نادي سموحة الفوز في هذه المباراة لتحسين مركزهم في الدوري، الاهلي وسموحة بث مباشر.

 

 

يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الإسكندرية.

 

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويستقبل ستاد الإسكندرية، مواجهة الأهلي ضد سموحة، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

 

وتشاهدون مباراة الأهلي وسموحة اليوم في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري عبر قناة اون تايم سبورتس.

 

ومن المتوقع أن يدخل سامي قمصان، مواجهة الليلة بالتشكيل الآتي.

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعه-كريم فؤاد

في خط الوسط:أليو ديانج، عمرو السولية- مجدي أفشة، كوكا- طاهر محمد طاهر.

فى خط الهجوم: محمد شريف.

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