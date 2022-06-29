أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-6-2022 في مصر

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية بعد ترجعها أمس بضغط من هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية ليخسر جرام الذهب نحو 4 جنيهات، وجاءت الأسعار كما يلي:


أسعار الذهب اليوم



عيار 18 يسجل 857.25 جنيها.

عيار 21 يسجل 1000 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1142.75 جنيها.

الجنيه الذهب 8000 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:
 

تراجعت أسعار الذهب عالميا بعد أن شهدت ارتفاع فى أخر تعاملات الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وهو ما زاد من الاقبال علي المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.53% إلى 1842.53 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44% إلى 1846.5 دولار للأونصة.

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