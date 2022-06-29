هنادى مهنا مطلوبة على جوجل بعد ظهورها في "كلمة أخيرة"

تصدرت الفنانة هنادي مهنا تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأربعاء الموافق الـ29 من يونيو 2022، عقب ظهورها ليلة أمس في برنامج "كلمة أخيرة".

هنادى مهنا

وحلت هنادي مهنا ضيفى على الإعلامية لميس الحديدي التي تقدم برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر فضائية أون، حيث تم الحديث عن العديد من التفاصيل المهمة.

تصريحات هنادى مهنا

وقالت النجمة هنادى مهنا إنها عندما عملت بالتمثيل وكفنانة لم تكن تستوعب طبيعة عملها، وإن العمل قد يكون مكثفا لموسمين وأوقات أخرى لا يوجد بها عمل.

طبيعة عمل هنادى مهنا

وأوضحت هنادي مهنا أنها اعتادت على العمل ولم تكن تعتاد الجلوس لفترات طويلة في المنزل خلال توقف الأعمال الفنية، مضيفة: "كنت بقول فيه حاجة غلط لاني متعودة على الشغل اليومي، وأني أنام وأصحى عشان ورايا شغل".

أعمال هنادى مهنا

وأضافت: "أول ما مثلت الدنيا مامشيتش أوي فضلت سنتين أشتغل ومافيش حاجة تتذاع لحد أول عمل وهو افراح إبليس اللي لسه معروض قريب رغم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة، وعملت كمان فيلم ووقف كل ده سببلي في فترة من الفترات عملي إكتئاب وكنت قاعدة في البيت فقعدت أكل".

فيديوهات هنادى مهنا

وأشارت هنادى مهنا إلى أن الأعمال التي كانت تصورها لم تكن تعرض، إلا أنها كانت تضع فيديوهات من الكواليس على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، متابعة: "الناس تقلي فين الأعمال إنتي بتصوري لنفسك ولا إيه".

زيادة وزن هنادى مهنا

وأكدت هنادى مهنا أن الفترة التي شهدت عدم عرض أعمال لها تسببت في زيادة وزنها، وأنها قبل تلك الفترة كان وزنها مشابه للحالة التي عليها الآن.

هنادى مهنا قبل الدخول إلى الفن

وتابعت: "أنا في الأساس شكلي كان زي الآن بعد فقد الوزن، لكن الفترة دي كانت سبب في زيادة وزني حينها".