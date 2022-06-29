مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك فى جمهورية مصر العربية

يترقب العالم العربي والإسلامي عيد الأضحى المبارك إذ يحتفل المسلمون في كل بقاع الأرض بهذه المناسبة الطيبة العطرة.

عيد الأضحى المبارك

ويسبق عيد الأضحى المبارك وقفة عرفات حيث يصعد الحجاج إلى جبل عرفات وهي الشعيرة الكبرى، حيث تتهافت القلوب نحو هذا المشهر، وهي تلقي نظرة على ضيوف الرحمن وهم ياتون من كل فج عميق.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

ويتساءل الكثيرون عن موعد عيد الأضحى المبارك والصلاة، إذ يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الـ4:52 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأربعاء.

صلاة عيد الأضحى المبارك

كما يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لـ37 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية.

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

ويبقى الهلال الجديد في سماء مصر لمدد تتراوح بين الـ32 والـ37 دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين الـ23 والـ43.

وقفة عيد الأضحى المبارك

وتكون وقفة عرفات 1443 فلكيا يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو 2022، وأول أيام عيد الأضحى المبارك السبت التاسع من الشهر نفسه.

وترصد بوابة الفجر مواعيد عيد الأضحى المبارك في مختلف المدن والمحافظات في السطور التالية:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

العريش 5:13

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18

طابا 5:13

شرم الشيخ 5:19

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23