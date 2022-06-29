"الكيانات المصرية في أوروبا" تهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو

أصدر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بيانا، أعرب فيه عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، جاء نصه كالتالي:

تقدم اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بخالص وأصدق التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو؛ تلك الذكرى الخالدة في وجداننا، والعلامة المضيئة في تاريخ وطننا الحبيب..

لقد رسخت ثورة الـ٣٠ يونيو ركائز البناء والتنمية، وأرست دعائم الجمهورية الجديدة، وأعادت لمصر مكانتها وريادتها.

ويتوجه الاتحاد بخالص الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صنع من ٣٠ يونيو انطلاقة حقيقية نحو المستقبل المشرق والحياة الكريمة التي يستحقها المصريين..



كما يتوجه الاتحاد بتحية تقدير وعرفان للقوات المسلحة والشرطة على كل ما يبذلونه من تضحيات نحو الوطن ؛ ويؤكد عن عظيم تقديره وامتنانه لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لاستقرار الوطن وعزته.

وختامًا.. نجدد العهد لقائد مصر وزعيمها على بذل كل غال ونفيس من أجل خدمة هذا الوطن، وأننا نقف خلف سيادته صفًا واحدًا في معركة البناء والتنمية.