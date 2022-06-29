وزير الكهرباء يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن اعتماد تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/2023، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،.

أكد الدكتور محمد شاكر على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات الكهربية على مستوى الجمهورية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.

وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات اقليميًا وافريقيًا.

وأشاد الدكتور شاكر بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية،

هذا وقد استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا اكد فيه ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2022/2023 تتمثل فى:

· اضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 50 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 59917 ميجاوات بنسبة تطور 0.1% عن العام المالى المتوقع 2021/2022.

· زيادة الطاقة المولدة إلى 219 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3% عن العام المالى المتوقع 2021/2022.

· الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

· استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه.

· استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

· الإستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

· فى إطار سعى قطاع الكهرباء ممثلًا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لتكون جزء فعال من منظومة التحول الرقمى للدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد البيانات لمشتركى الكهرباء والربط المكانى على خرائط المناطق واليوميات حيث تم ربط عدد(15) محافظة وجارى الربط لباقى المحافظات.

· فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، فقد تم الانتهاء من المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات، وتم الانتهاء من تركيب عدد (213 ) الف عداد، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى(530) الف عداد ذكى للمرحة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تركيب حوالى عدد (237) الف عداد خلال عام 2022/2023.

· فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين، فمن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ليصل المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع إلى (3) مليون عداد خلال عام 2022/2023.

· التطوير المستمر لإستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات لرفع مستوى الاداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وذلك من خلال انشاء وتطوير عدد (15) مركز تحكم.

· استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 30.15 مليار جنيه.

· من المتوقع زيادة عدد المشتركين إلى 40،7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.3 % عن العام المالى 2021/2022.