ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف نقص الإمدادات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 29 يونيو للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس آب تغيرًا طفيفا إلى 117.9 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش.

ويحل أجل عقود أغسطس آب غدا الخميس وارتفعت عقود سبتمبر أيلول 23 سنتًا، أي 0.2%، إلى 114.06 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أي 4.0%، إلى 112.20 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الثلاثاء بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.

 

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