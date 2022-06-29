مؤشر Nikkei الياباني ينخفض بعد تراجع وول ستريت





أنهى المؤشر Nikkei الياباني ارتفاعًا دام 4 جلسات الأربعاء 29 يونيو حزيران، وانخفض متأثرًا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا البارزة بعد أن هبطت بورصة وول ستريت بشكل حاد خلال الليل وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وأغلق المؤشر Nikkei منخفضًا 0.91% عند 26804.60 نقطة، وتراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقًا 0.72% إلى 1893.57 نقطة.

هذا وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض حاد إثر عمليات بيع واسعة النطاق خلال الليل، حيث وجهت بيانات ثقة المستهلكين السيئة ضربة إلى تفاؤل المستثمرين وغذت المخاوف بشأن الركود.