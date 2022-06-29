مؤشر Nikkei الياباني ينخفض بعد تراجع وول ستريت

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



أنهى المؤشر Nikkei الياباني ارتفاعًا دام 4 جلسات الأربعاء 29 يونيو حزيران، وانخفض متأثرًا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا البارزة بعد أن هبطت بورصة وول ستريت بشكل حاد خلال الليل وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وأغلق المؤشر Nikkei منخفضًا 0.91% عند 26804.60 نقطة، وتراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقًا 0.72% إلى 1893.57 نقطة.

هذا وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض حاد إثر عمليات بيع واسعة النطاق خلال الليل، حيث وجهت بيانات ثقة المستهلكين السيئة ضربة إلى تفاؤل المستثمرين وغذت المخاوف بشأن الركود.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل|"السفاح سرق خاتمها الألماظ ودفنها".. أول لقاء مع والدة شيماء جمال ضحية القتل على يد زوجها (فيديو)

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة حضور ريكاردو سواريس مباراة سموحة

عاجل.. بيتكوفيتش يعتذر عن تدريب منتخب مصر

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مدرب منتخب مصر

عاجل.. فشل اكتتاب نادي غزل المحلة بالبورصة

عاجل.. طبيب الزمالك يصدم الجماهير بشأن إصابة " المسمار "

عاجل.. سامي قمصان يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة سموحة

عاجل.. شوبير يكشف موقف فلاديمير بيتكوفيتش من تدرب منتخب مصر