صادرات قطر تقفز 82% خلال 5 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قفزت قيمة صادرات قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبة 81.8% على أساس سنوي إلى 192.8 مليار ريال بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تمثل نحو 89% من إجمالي الصادرات القطرية إلى الأسواق الدولية.

ووفقًا لبيانات رسمية فقد سجلت الواردات السلعية والغذائية لقطر خلال الفترة ذاتها زيادة بنسبة 15% وصولًا إلى نحو 47.3 مليار ريال.

وعلى ضوء البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد صعد فائض الميزان التجار السلعي "الفارق بين الصادرات والورادات" بنهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 111% على أساس سنوي إلى نحو 145.5 مليار ريال قطري.


 

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