الليلة.. المملكة العربية السعودية تستطلع هلال شهر ذو الحجة 2022

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد استطلاع هلال ذو الحجة 2022 في السعودية، إذ إن له أهمية كبيرة بين جموع المسلمين ليس فقط في المملكة العربية السعودية، وإنما في مختلف دول العالم لارتباطه بموسم الحج، الذي يبدأ في العاشر من ذي الحجة كل عام.

السعودية تستطلع خلال ذو الحجة

وتستطلع المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، هلال ذو الحجة 2022، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس»، إذ دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، إلى موعد استطلاع هلال ذو الحجة 2022 بعد أذان المغرب اليوم الأربعاء، وناشدت جميع المواطنين، من يرى هلال شهر ذو الحجة بالمنظار أو بالعين المجردة، بضرورة التوجه إلى أقرب محكمة وإبلاغها.

كما تستطلع الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسعودية، الهلال مساء اليوم، لتحديد موعد عيد الأضحى، وبداية الأيام العشر الأولى من ذو الحجة، إذ يصوم عدد من المسلمين العشر أيام الأولى من الشهر لنيل الثواب، وحتى يوم وقفة عرفات.

وينتظر جميع مسلمي العالم، الليلة، الإعلان الرسمي من المملكة العربية السعودية، عن موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

استطلاع هلال شهر ذو الحجة بعد المغرب

وفي السياق نفسه، أعلنت الجهات الفلكية المختصة بالمملكة العربية السعودية، أنَّ موعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة للعام الهجري 1443، سيكون مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 ذي القعدة بعد صلاة المغرب مباشرة، كما هو معتاد كل عام.

وإذا تمكّنت الجهات الفلكية المختصة من رؤية الهلال الليلة، سوف يتمّ الإعلان بشكل رسمي أن غدا الخميس هو أول أيام شهر ذو الحجة للعام الهجري 1443، أما إذا لم تستطيع اللجنة المختصة رؤية الهلال الليلة، فإن غدًا الخميس سيكون المتمم لشهر ذو القعدة.