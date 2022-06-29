يلا شووت AHLY PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر كورة لايف koora live اليوم 29-06-2022 في الدوري المصري yalla shoot

يلا شوت رابط مباراة الاهلي وسموحة مباشر، يستقبل ستاد الإسكندرية مساء اليوم قمة من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي ونادي سموحة السكندري في مباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، ونقدم لكم اليوم من خلال موقعنا المتميز البث المباشر لأهم مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري، وتعتبر مباراة اليوم هي أبرز مباريات اليوم 29 يونيو، كما يمكنكم مشاهدة هذه المباراة بجودة عالية ودون تقطيع من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها موقعنا، ويسعى لاعبي نادي سموحة الفوز في هذه المباراة لتحسين مركزهم في الدوري، الاهلي وسموحة بث مباشر.

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الأهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت، يخوض النادي الأهلي هذه المباراة بعدما تفوق في المباراة الماضية على نادي بيراميدز في ربع نهائي بطولة كأس مصر للعام الماضي والتي يتم إستكمالها هذا العام بعد طلب الإتحاد المصري لكرة

أساسي

القدم لإستكمال نسخة العام الماضي من الكأس، وشهدت المباراة أول أهداف المهاجم حسام حسن الرسمية مع النادي الأهلي، وفاز الأهلي في هذه المباراة بثنائية مقابل هدف، وودع نادي بيراميدز كأس العام الماضي، لكنه يظل في بطولة كأس هذا العام ووصل إلى ربع النهائي لمقابلة نادي سيراميكا كليوباترا، مباراة الاهلي مباشر.

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مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر، وتشهد هذه النسخة من الدوري المصري منافسة شرسة على تحقيق اللقب بين ثلاث فرق’ الأهلي والزمالك بيراميدز ‘ ويلاحقهم في المنافسة من بعيد نادي فيوتشر وطلائع الجيش وسموحة خصم الأهلي في مباراة اليوم، تمكن أيضًا النادي الأهلي في الفوز في مباراته الأخيرة في الدوري على نادي غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ويحاول النادي الأهلي تعويض خسارة اللقب الإفريقي من هذا العام بالفوز ببطولة الدوري والكأس معًا، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد أربعة وأربعين نقطة حتى الآن من خلال تسعة عشر مباراة فقط، مباراة الاهلي ضد سموحة مباشر.

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مباراة الاهلي وسموحة مباشر يلا شوت، يقدم لاعبي نادي سموحة مستوى مميز في الدوري هذا العام، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري المصري برصيد ستة وثلاثين نقطة من خلال إثنين وعشرين مباراة خاضهم في بطولة الدوري هذا العام، مروان حمدي اللاعب المعار من نادي الزمالك إلى سموحة هو هداف الفريق في الدوري برصيد عشرة أهداف، ويمتلك نادي سموحة بعض اللاعبين المميزين القادرين على تشكيل الخطورة على مرمى النادي الأهلي مثل المغربي عبد الكبير الوادي، وإستطاع اللاعب المغربي تسجيل ستة أهداف، منهم ثلاثة ركلات جزاء، وسيخوض نادي سموحة هذه المباراة على ملعبه بعد خوض مباراة الذهاب على ملعب الأهلي، الأهلي وسموحة مباشر الدوري المصري.

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الأهلي مباشر، تقام المباراة اليوم الأربعاء 29-6-2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسكندرية

10:30 مساءًا بتوقيت السعودية

9:30 مساءًا بتوقيت مصر

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب

8:30 مساءًا بتوقيت الجزائر

10:30 مساءًا بتوقيت فلسطين

11:30 مساءا بتوقيت الامارات

10:30 مساءًا بتوقيت الأردن

10:30 مساءًا بتوقيت سوريا

10:30 مساءًا بتوقيت لبنان

10:30 مساءًا بتوقيت العراق

9:30 مساءًا بتوقيت السودان

10:30 مساءًا بتوقيت اليمن

9:30 مساءًا بتوقيت ليبيا

8:30 مساءًا بتوقيت تونس

بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة

اختتم النادي الأهلي تدريباته بالامس على ستاد التتش للإستعداد لهذه المباراة، ويعرف النادي الأهلي مدى أهمية هذه المباراة ومدى ثأثيرها على مشوار الفريق في الدوري خلال الفترة القادمة، وتنقل مباراة اليوم عبر قناة ON Time Sport 1 بصوت المعلق المتميز أيمن الكاشف بعدما تم إسناده مهمة التعليق على أحداث هذه المباراة، ومن المتوقع أن مباراة اليوم ستسهد منافسة نارية بين الفريقين، حيث يريد النادي الأهلي العودة إلى صدارة الدوري، اما بالنسبة لنادي سموحة فإنه يأمل للدخول إلى المربع الذهبي للدوري.

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بدأ العد التنازلي لبدء هذه المباراة، وتفصلنا 6 ساعات فقط عن إنطلاق هذه المباراة، وأعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، عن خبر مفرح لجماهير النادي الأهلي، بشأن اللاعبين المصابين قبل مباراة سموحة مساء اليوم، وأكد أبو عبلة، ‏جاهزية سداسي الفريق؛ علي معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن ‏أشرف وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم، لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، بداية من مباراة سموحة.

من جانبه كشف الوقع الرسمي للنادي الأهلي، أن سداسي الفريق شارك في التدريبات الجماعية يوم الإثنين بصورة طبيعية، والتي اشتملت على ‏جانب بدني خفيف وتقسيمة قوية للكرة، ويعرف لاعبي الأهلي أهمية هذه المباراة جيدًا كما يعلمون أيضًا رغبة لاعبي نادي سموحة في الفوز بهذه المباراة كما فعلوها من قبل في مواجهات سابقة.