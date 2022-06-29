الآن NOW live 1st.. بث مباشر الاهلي وسموحة اليوم يلا شوت ON SPORTS HD|| مشاهدة مباراة الاهلي الآن بث مباشر yalla shoot ahly

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فريق الأهلي يخوض مباراته السادسة تحت قيادة الكابتن سامي قمصان مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2022 على أرضية ملعب استاد الإسكندرية معقل الفريق الأزرق سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم، إذ يسعى المارد الأحمر المنتشي بالفوز على بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر المؤجل من الموسم الماضي موسم 2020-2021 بهدفين مقابل هدف وحيد وحجز مقعدا في المربع الذهبي وانتظار مواجهة بتروجيت للوصول إلى النهائي وخوض القمة ضد غريمه الزمالك في نهائي الكأس، وبالعودة إلى منافسات الدوري المحلي والذي يبحث فيه الأهلي عن استعادة لقبه من أنياب الفارس الأبيض الذي يسير بخطى ثابته نحو التتويج الثاني على التوالي، الأهلي لا يمتلك أي حلول لإيقاف قطار ميت عقبة سوى الفوز في مبارياته المؤجلة، يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بعدد مباريات أقل وفي جعبته 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الأول ونقطتين فقط عن المركز الثاني الذي يحتله بيراميدز، جمع المارد الأحمر نقاطه من الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة فقط سجل لاعبي الأهلي 42 هدف واستقبلت شباكهم 15 آخرين ويمتلك الأهلي خط الهجوم الأقوى في الدوري وخط الدفاع الأقوى إلى جانب بيراميدز الوصيف.

أساسي





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على الجانب الآخر فريق سموحة صاحب الأرض يستضيف الأهلي على أرضية ملعب استاد الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، ويقدم سموحة أداء جيد تحت قيادة الكابتن عبد الحميد بسيوني الذي تولى المسؤلية خلفًا للكابتن أحمد سامي في مايو الماضي، وخاض الفريق تحت قيادته 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 3 آخرين يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة ويسعى إلى خطف الثلاث نقاط من المارد الأحمر ورفع رصيده من النقاط إلى الـ39 متساويا مع منافسه على المركز الرابع فيوتشر، في الثلاث جولات الأخير فشل أزرق الإسكندرية في تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل وكانت مباراته الماضية أمام طلائع الجيش بقيادة المخضرم طارق العشري وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، جمع الفريق نقاطه من الفوز في 9 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مباريات ضمنهم الخسارة القاسية أمام الأهلي في الدور الأول برباعية مقابل هدف وحيد والخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد والوافد الجديد فيوتشر كان له نصيب في دك شباك سموحة برباعية نظيفة بعد الهزيمة بالأربعة تلقى هزيمة أمام الجونة بهدف دون رد، نتائج ساهمت في رحيل احمد سامي صاحب الطفرة في أداء الفريق السكندري وتولى مكانه عبد الحميد بسيوني بطل السوبر المصري على حساب الأهلي.



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعه، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مجدي أفشة، كوكا.

خط الهجوم: محمد شريف، طاهر محمد طاهر.



موعد مباراة الأهلي وسموحة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف حسب التوقيت العالمي جرينتش.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

أعلنت مجموعة قنوات on time sport عن نقل مباريات الدوري المصري عبر شاشاتها بصفتها الناقل الحصري الوحيد للبطولة داخل مصر وخارجها، واختارت قناة on time sport1 لنقل مباراة الأهلي وسموحة بتعليق أيمن الكاشف، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي نايل سات تحت تردد 11861 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي.

