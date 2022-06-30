بحضور فني وإعلامي.. بنات عين شمس تقدم أعمالًا إعلامية رائدة بمشروعات التخرج

عقدت شعبة الإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس علي مدار يومين 27 و28 يونيو الجاري فعاليات مناقشة مشروعات التخرج للصحافة، والإذاعة والتليفزيون؛ تحت رعاية الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، والدكتورة مي حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

اليوم الأول



شهد اليوم الأول مناقشة مشروعات التخرج الصحفية والتليفزيونية، وجاء مشروع تخرج الصحافة متمثلًا في موقع إلكتروني حمل اسم "بنات عين شمس" وتضمن الموقع عشرة أبواب هي: (السياسة، المنوعات، الاقتصاد، الفن، المرأة والطفل، التكنولوجيا، الثقافة، الدين، الشباب، والرياضة) إلى جانب بابًا يتناول أهم أخبار الكلية والقسم، فضلًا عن قناة على موقع يوتيوب تحمل الاسم ذاته، وتضم أهم الفيديوهات الخاصة بموضوعات مشروع التخرج الصحفي، وذلك تحت إشراف كل من: الدكتورة فاطمة القليني، أستاذ علم الاجتماع الإعلامي بالكلية، والدكتورة عالية عبد العال، أستاذ مساعد علم الاجتماع الإعلامي بالكلية، والدكتورة فاطمة شهاب الدين، المدرس بالقسم.



وتكونت لجنة مناقشة مشروع الصحافة من أحمد باشا، رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف، وأيمن بدرة، الصحفي والناقد الرياضي ورئيس التحرير السابق لجريدة أخبار الرياضة، وهاني مباشر، نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وحازم الملاح، عضو اتحاد الصحفيين العرب، وشيماء مصطفى، رئيس قسم التحقيقات بموقع الأخبار المسائي، وشيماء كمال الدين، رئيس القسم الاقتصادي في بوابة أخبار اليوم، والدكتور محمود فوزي، المدرس بكلية الاعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ليديا صفوت، مدرس الصحافة بكلية البنات جامعة عين شمس.



وأشارت اللجنة إلي أهمية الموضوعات الصحفية التي تم طرحها وملائمتها للوقت الحالي مثل: موضوع الميتافيرس والبيتكوين ومبادرة التمويل العقاري والشمول المالي.



بينما جاءت مشروعات تخرج التليفزيون متمثلة في أربعة أعمال هي: إعلان عن مبادرة حياة كريمة بعنوان" قد الدنيا"، وإعلان عن مشروب السحلب بعنوان "سحلبنا"، إلي جانب إنتاج عمل درامي يوضح دمج العلاقات بين الشعب المصري والسوري بعنوان "مناقيش"، وأخيرًا مشروع "حكاية جماد" الذي يعرض فكرة معاناة الجماد من تصرفات الانسان السيئة بالاعتماد على طريقة الجرافيك 2D بهدف التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء.



جاءت المشروعات تحت إشراف الدكتورة فاطمة القليني، والدكتورة عالية عبدالعال، والمخرج المبدع سامح الشوادي، والدكتورة هناء قرني، والدكتورة رشا سيد، وتألفت لجنة المناقشة من الفنانة ميرنا وليد، ومحمد هلال، رئيس القناة الثالثة بالتليفزيون المصري، والمخرج القدير مجدي أبوعميرة، وتامر بجاتو، المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، ونورا غنيم، مديرة نادي السينما بدار الأوبرا، وهدى صالح، مخرجة برامج بالقناة الثالثة، وبسمة رمضان، المذيعة بقناة الحدث اليوم، وعلا بكر، المذيعة براديو مصر، ومحمد السعيد، مدير تحرير بقناة صدى البلد، ودكتورة هبة حمزة، المذيعة بالتلفزيون المصري، وعزة عبد الحميد، رئيس مؤسسة وطنية، وسارة الشناي، المذيعة بالتليفزيون المصري ومجموعة قنوات الحياة والنهار.



و أشادت لجنة التحكيم بالمشروعات وتنوع قوالبها خاصة الإعلانات التي استطاعت جذب الانتباه، مع وضوح الهدف والفكرة والجمهور المستهدف منها، كما أكدت اللجنة على أهمية تركيز الطالبات على المشروعات القومية مثل: مشروع حياة كريمة وذلك لتسليطها الضوء على الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة في مدة قصيرة لمحدودي الدخل والفئات المحتاجة، وقامت القناة المصرية الثالثة بتغطية فعاليات اليوم في برنامج مصر في اسبوع للمخرج سالم السنوسي والمذيعة شيرين فاروق، وباسم عفيفي مدير التصوير.



كما شهد اليوم الثاني فعاليات الاحتفال بمشروعات التخرج الإذاعية، والمتمثلة في أربعة أعمال هي:( لعنة أم كذبة؟، الناس وأهل جنشو، صوت اللمة، وجوة العتمة نور) وجاءت المشروعات تحت إشراف الدكتورة فاطمة القليني، والدكتورة عالية عبد العال، والإعلامي محمد حسان، المذيع بالهيئة العامة للإعلام، والدكتورة إيمان شاهين، المدرس بالقسم.



كما تشكلت لجنة تحكيم مشروعات تخرج الإذاعة من كل من: الإعلامي ماهر عبدالعزيز، والإعلامي رامي سعد براديو مصر، والإعلامية سمر إبراهيم براديو 9090 كما شهدت الفعاليات حضور عدد من أساتذة قسم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، من بينهم الدكتور وائل إسماعيل، والدكتورة فاتن الحناوي، والدكتورة اعتماد علام، والدكتورة ياسمينا السيد، والدكتورة دينا مفيد القائم بتيسير أعمال مجلس القسم، والدكتورة نجلاء حسنين، والدكتورة إلهام عاشور، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية المعاونة بشعبة الإعلام بالكلية، وقد شهد نهاية الإحتفال تكريم الدكتورة عالية عبد العال للخبراء والمهنيين والأكاديميين من أعضاء لجان تحكيم المشروعات.