الغرفة التجارية العربية البرازيلية تنظم بعثة للتعرف على بيئة الأعمال في البرازيل

تنظم "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" بعثةً إلى البرازيل تضم أبرز الشخصيات وصناع القرار في عالم الأعمال من الدول العربية وتمتد لستة أيام ابتداءً من 3 يوليو المقبل وسيقام على هامش الزيارة فعالياتٍ متعددة تتيح فرص التواصل والتعرف على بيئة الأعمال في البرازيل إلى جانب المشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي سيُقام في فندق "رينيسانس" في مدينة ساو باولو يوم 4 يوليو القادم.

وتهدف الزيارة إلى تسليط الضوء على العلاقات الثقافية والاجتماعية والتجارية بين الدول العربية والبرازيل والتباحث في سبل تعزيز هذه العلاقات اعتمادًا على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والتواصل مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في السوق البرازيلية.

وقال أوسمار شحفة رئيس "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": اعتمدت "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" منصة "إيلوس" الرقمية التي تهدف إلى أتمتة كافة العمليات التجارية بين البرازيل والعالم العربي باستخدام تقنية "بلوك تشين"." وأضاف: "تصادف نسخة هذا العام من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذكرى السبعين لتأسيس "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" وتشدد عبر جلساتها الحوارية المختلفة على أهمية الابتكار. كما يسعى المنتدى إلى جانب فعاليات البعثة العربية إلى البرازيل إلى تعزيز التواصل بين الطرفين وتسليط الضوء على أفق التعاون التجاري بينهما." وسيشارك أعضاء البعثة في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي بنسخته الرابعة والذي تنظمه "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" تحت عنوان "التراث والابتكار".

ويجمع هذا المنتدى ممثلين عن هيئات رسمية وأبرز الشخصيات وصناع القرار في عالم الأعمال في الدول العربية الـ 22 والبرازيل ويشكل منصةً هامةً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال التعريف بالشركات العربية واستعراض الميزات المبتكرة للأسواق البرازيلية بما فيها المنصات الرقمية والتسويق والشبكات. كما تحمل نسخة هذا العام من المنتدى أهميةً خاصة لكونها تتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس "الغرفة التجارية العربية البرازيلية".