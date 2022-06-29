الأن ñôw ahly.. بث مباشر الاهلي وسموحة يلاشوت Yalla shoot|| مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر اليوم 29-6-2022 تشكيلة ماتش أونلاين يوتيوب PLUS



كورة لايف ahly ننقل بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة يلا شوت، مشاهدة ماتش الاهلي اليوم، يحتضن ستاد الاسكندرية الدولى مواجهة من العيار الثقيل ضمن مباريات اليوم في المرحلة الثالثة والعشرون من الدوري العام، عندما يحلالنادي الأهلي ضيفًا على سموحة السكندري، في الساعة التاسعة والنصف مساءاُ بتوقيت القاهرة، حيث يسعى نادي الأهلي لمواصلة الضغط على غريمه التقليدي في الصدارة، ومواصلة النتائج الإيجابية الأخيرة للفريق محليًا تحت قيادة المؤقت سامي قمصان، مشاهدة الاهلي بث مباشر كورة لايف يوتيوب.

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بث مباشر الاهلي اليوم live، اسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة عصام عبد الفتاح إدارة ماتش الاهلي وسموحة اليوم للحكم الدولي محمود البناء، ومساعدين محمود أبو الرجال، ويوسف البساطي، وحكم الفيديو عمرو الشناوي، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز، بينما يأتي سموحة خامسًا على سلم الجدول برصيد 36 من النقاط.. مشاهدة مباراة الأهلي مباشر.

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يلا شوت مباراة الأهلي الآن مباشرة، انهى نادي الشياطين الحمر بقيادة مدربه المؤقت سامي قمصان، استعدادته لمواجهة سموحة في سهرة اليوم الأربعاء 29-6-2022، في الوقت الذي يتطلع فيه عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق السكندري لتعطيل قطار الأحمر وتحقيق أول انتصار له كمدرب على حساب الأحمر، خاصة وأنه يقدم أداءات جيدة ونتائج ممتازة منذ توليه قيادة سموحة، ويسعى بقوة لأن يتواجد ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جدول الترتيب، وسيكون ماتش الأهلي فرصته للوصول لهذا الهدف.. ماتش الأهلي اليوم.

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كورة لايف مباراة الاهلي وسموحة اليوم، أعلنت قائمة سموحة قبل موقعة الأهلي، وشهدت خروج رجب نبيل، وصديق أوجالا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويمتلك الأهلي أفضلية تاريخية في سجل مباريات الناديين معًا، حيث تقابلا في 24 مواجهة سابقة بكافة المسابقات، كان التفوق للأهلي ب 15فوز، مقابل 4 هزائم، وسبع تعادلات، وانتهت نتيجة الدور الأول بين الأهلي وسموحة بفوز كبير للأحمر على ملعب السلام بأربعة أهداف مقابل هدف.. الاهلي وسموحة الآن.

تشكيلة الاهلي ضد سموحة اليوم

وقبل مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة مباشر، في ظل استمرار غياب عدد من اللاعبين، مع تفضيل إراحة البعض الآخر نتيجة الأرهاق، توقعت عدة صحف محلية، أن يبدأ سامي قمصان المدير الفني للنادي الأهلي ضد سموحة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

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تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وسموحة اليوم الاربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء يتواجد به كوكبة كبيرة من أشهر نجوم التحليل في الكرة المصرية، ويعي الأحمر جيدًا ضرورة تحقيق الفوز ومواصلة مزاحمة فرق الصدارة، خاصة بعد فوز الزمالك أمس على سيراميكا وتوسيعه فارق النقاط إلى 7 كاملة في الصدارة.. الاهلي بث مباشر

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بث مباشر ماتش الأهلي الآن yalla shoot، شهدت الحصة التدريبية الأخيرة للنادي الأهلي، محاولة إعادة تأهيل اللاعبين بعد مباراة بيراميدز الصعبة، حيث بدأت مظاهر الإعياء تظهر على بعض العناصر نتيجة ضغط المباريات، وفي مقدمتهم الدولي عمرو السولية، الذي قد يشارك لمدة شوط واحد فقط.

وتأهل إلأهلي قبيل أيام، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعدما فاز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وقدم الفريق أداء دفاعي جيد، رغم غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسين لأسباب متباينة، حيث اعتمد سامي قمصان على مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا طوال الموسم، وأثبتوا جدارتهم بإرتداء التيشرت الأحمر، وهذا لتخفيف الضغط على الجميع، في فترة صعبة من الموسم، بها العديد من مباريات خلال فترة زمنية قصيرة سواء في الدوري أو الكأس.

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بعد خسارة اللقب الإفريقي ضد الوداد، شهدت النادي الأهلي العديد من التغييرات، لعل أهمها رحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق الأحمر، وتعيين سامي قمصان مؤقتًا حتى وصول سواريز المدير الفني البرتغالي الجديد، ويحلم الأهلي وإدارته بتحقيق لقب الدوري الذي خسره الفريق الموسم الماضي لصالح الزمالك، وكذلك تحقيق لقب الكأس للجمع بينهما، وتعويض الجماهير عن خسارة اللقب القاري الذي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج به.

الاهلي بث مباشر، بدأ الأستوديو التحليلي على قناة أون تايم لمواجهة الأهلي ضد سموحة اليوم في الدوري المصري، وبعد قليل، سنوفر نقل مباشر وحصري للمواجهة التي يترقبها الملايين من عشاق كرة القدم المصرية، والتي تقام لحساب الأسبوع 23، من البطولة الشاقة التي تستمر حتى شهر أغسطس القادم بسبب التأجيلات الكثيرة، ويتعين على الأهلي عدم السقوط مجددًا في نزيف نقاط، قد يفقده اللقب للموسم الثاني تواليًا في سابقة لم تتم منذ مطلع الألفية في حال حدثت.