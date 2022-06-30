كشف آندي هوين الجندي الأمريكي المرتزق، الذي حضر من بلاده للقتال ضد الروس في أوكرانيا وتم أسره داخل مدينة خاركوف، أن الجانب الروسي يعامل الأسري بإنسانية.

وقال: "عندما وصلت إلى هنا، علمت الحقيقة حول مدى قلق ممثلي القوات الأوكرانية بشأن الأجانب وقواتهم. عندما تم القبض علي، ظننت أنه سوف يتم إعدامي. لكن الأشخاص الذين أسروني عاملوني بإنسانية. منذ نحو ثلاثة أيام، علمت حقيقة دونباس وحول إرادة جمهورية دونيتسك الشعبية بأن تكون حرة، لكن أوكرانيا لا تسمح بذلك".

وفقا للمرتزق، اكتشف أن الجيش الأوكراني يكذب بشأن مدى قسوة الروس.