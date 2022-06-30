عسكري مرتزق: الجنود يزيفون حقائق حول معاملة الروس لهم

جندي أمريكي مرتزق
جندي أمريكي مرتزق فى أوكرانيا - صورة أرشيفية
Advertisements

كشف آندي هوين الجندي الأمريكي المرتزق، الذي حضر من بلاده للقتال ضد الروس في أوكرانيا وتم أسره داخل مدينة خاركوف، أن الجانب الروسي يعامل الأسري بإنسانية.

وقال: "عندما وصلت إلى هنا، علمت الحقيقة حول مدى قلق ممثلي القوات الأوكرانية بشأن الأجانب وقواتهم. عندما تم القبض علي، ظننت أنه سوف يتم إعدامي. لكن الأشخاص الذين أسروني عاملوني بإنسانية. منذ نحو ثلاثة أيام، علمت حقيقة دونباس وحول إرادة جمهورية دونيتسك الشعبية بأن تكون حرة، لكن أوكرانيا لا تسمح بذلك".

وفقا للمرتزق، اكتشف أن الجيش الأوكراني يكذب بشأن مدى قسوة الروس.

جندي أمريكي مرتزق فى أوكرانيا مرتزق أمريكي يكشف عن معاملة الروس للأسري الأوكرانيين روسيا الحرب بين روسيا وأكورانيا
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يوجه صدمة قوية لأبو جبل

نتيجة مباراة الاهلي وسموحة

ملخص مباراة الاهلي وسموحة

مدرب الأهلي يعود إلى قطاع الناشئين

عاجل.. الأهلي يبلغ ثنائي الفريق بالرحيل بنهاية الموسم الجاري

فيريرا يطلب الزمالك بسرعة التحرك لضم مهاجم سيراميكا كيلوباترا

اسعار الدواجن والبيض في الاسواق المصرية اليوم الخميس 30 يونيو 2022

عاجل|"السفاح سرق خاتمها الألماظ ودفنها".. أول لقاء مع والدة شيماء جمال ضحية القتل على يد زوجها (فيديو)