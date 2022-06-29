"أوفيد" يمول مشاريع تنموية في 4 دول بـ 100 مليون دولار

وافق مجلس إدارة صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، على تقديم تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار، لدعم البنية التحتية ومشاريع القطاعين العام والخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في 4 دول تشمل مالاوي، أوغندا، كمبوديا وأوزبكستان.

وأفاد البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن "أوفيد" وافق على تقديم قرض بقيمة 20 مليون دولار إلى مالاوي، للمساهمة في مشروع تيسير النقل والتجارة الإقليمي بإعادة تأهيل 151 كيلومترًا من الطرق في المنطقة الوسطى من البلاد، لتعزيز القدرة التنافسية والتكامل الاجتماعي والاقتصادي بين ملاوي وموزمبيق.

وتقديم قرض لأوغندا قيمته 30 مليون دولار، لتمويل مشروع تحسين شبكة الطرق الوطنية وتسهيل وصول المزارعين والتجار للأسواق، وتعزيز الوصول للخدمات الاجتماعية بشكل يفيد أكثر من نصف مليون شخص.

كما وافق الصندوق على تقديم قرض بقيمة 20 مليون دولار إلى كمبوديا لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، عن طريق دعم القطاع المالي وتحسين الوصول إلى التمويل في فترة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

و سيقدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز القطاع المالي في أوزباكستان، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسط المحلية من خلال إعادة الإقراض، في إطار تعزيز النمو الاقتصادي الوطني، حيث تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري لاقتصاد أوزبكستان، التي توفر أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعمل فيها نحو 75% من حجم العمالة.