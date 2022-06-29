أول أيام عيد الأضحي 2022 في مصر.. وإجازات شهر يوليو

أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ قليل، استطلاعها لهلال شهر ذي الحجة من عام 1443 هجريا، ما جعل العديد من المواطنون يبحثون عن موعد بدء الشهر المبارك، حتى يستطيعون معرفة متى يبدأون في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 في مصر، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن موعد غرة شهر ذي الحجة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وهي:

أول أيام عيد الأضحى 2022 في مصر

استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، الهلال الخاص بشهر ذي الحجة من عام 1443، وبعد رؤية الهلال أعلنت دار الإفتاء موعد غرة شهر ذي الحجة، ليكون غدا الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، وعلى ذلك يكون أول أيام عيد الأضحي 2022 في مصر يوم السبت الموافق 9 يوليو المقبل، ويكون موعد وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل.

يذكر أن السعودية أعلنت أن غرة شهر ذي الحجة سيكون غدا الخميس أيضا، ليتوافق بذلك موعد عيد الأضحى في مصر مع موعده في السعودية.

إجازات شهر يوليو 2022

- إجازة عيد الأضحى 4 أيام، تبدأ من السبت الموافق 9 يوليو، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة يوليو يوم 23 يوليو.

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم 30 يوليو المقبل.