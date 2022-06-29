مونديال قطر 2022.. موعد مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يترقب عشاق المونديال مباراة البرتغال وغانا في بطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر والمقرر إقامتها في قطر وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة من البطولة.


موعد مباراة البرتغال وغانا في بطولة كأس العالم 2022


من المقرر أن تقام مباراة البرتغال وغانا يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على استاد 974 في قطر في بطولة كأس العالم 2022.


وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات beIN Sports Connect ببث المباراة.


ويقع منتخبا غانا والبرتغال الذي يقوده المهاجم العالمي كريستيانو رونالدو في المجموعة الثامنة بدور المجموعات في كأس العالم مع كلا من منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية.


ويشارك منتخب غانا في كأس العالم في قطر 2022برفقة 4 منتخبات إفريقية وهي: تونس والمغرب والكاميرون والسنغال.


وترغب غانا في الانتقام من أوروجواي التي أطاحت بها من نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا في ظروف مثيرة للجدل كان بطلها لويس سواريز.


وأما بالنسبة منتخب البرتغال للمنافسة بقوة على بطولة كأس العالم أملًا في التتويج بالبطولة حيث يمتلك المنتخب لاعبين مميزين في صفوفه في هذه الفترة.

كريستيانو رونالدو رونالدو سواريز منتخب البرتغال دور المجموعات كأس العالم

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