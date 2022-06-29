تعرف على موعد وقفة عرفات 2022 بعد استطلاع الهلال

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عيد الأضحى
عيد الأضحى
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ينتظر الكثير من الراغبين في آداء فريضة الحج إعلان موعد غرة ذي الحجة، حتى يستطيعون تحديد موعد السفر إلى السعودية، ويتساءل الآخرون عن موعد وقفة عرفات في مصر 2022؛ استعدادا لصيام هذا اليوم العظيم.

موعد وقفة عرفات في مصر 2022 

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، موعد وقفة عرفات في مصر 2022، وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وجاءت كالتالي:

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة، لتعلن أن غرة الشهر المبارك تكون غدا الخميس 30 يونيو الجاري، ما يعني أن موعد وقفة عرفات في مصر 2022، يكون يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 السبت الموافق 9 من الشهر نفسه.

إجازة وقفة عيد الأضحى 2022

وجرت العادة أن يتم إعطاء الموظفين العاملين في الدولة 5 أيام إجازة عيد الأضحى، وتتضمن تلك الإجازة يوم الوقفة أيضا، ولكن هذا العام، تأتي وقفة عيد الأضحى يوم الجمعة، لتوافق الإجازة الأسبوعية، لتكون إجازة عيد الأضحى هذا العام 4 أيام فقط، تبدأ من السبت 9 يوليو، وتنتهي الثلاثاء 12 من الشهر نفسه؛ ليتوافق موعد وقفة عيد الأضحى في مصر 2022 مع السعودية.

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