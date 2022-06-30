بورسعيد تنظم احتفالية كبرى للاحتفال بذكرى 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تنظم محافظة بورسعيد، احتفالية كبرى بساحة الشهداء في ميدان المسلة، في الثامنة مساء اليوم، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

الفرق الغنائية 

ويشارك في الاحتفالية عددا من الفرق الغنائية وفرقة عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي،  وعددا من الفرق الاستعراضية بمديرية الشباب والرياضة،  حيث سيتم تقديم عروضا فنيا بمناسبة  ذكرى ٣٠ يونيو المجيدة،  التي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري.

الجمهورية الجديدة

تشهد الدولة المصرية منذ قيام ثورة ٣٠ يونيو حتى الٱن خطة للتنمية المستدامة تسير في كافة الاتجاهات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  والذي أطلق بداية الجمهورية الجديدة،  نحو التنمية والاستقرار والتقدم والرخاء.

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