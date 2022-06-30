تعرف على فضل العشر من ذي الحجة وثواب الأعمال الطيبة فيها

تصدر فضل العشر من ذي الحجة اليوم الخميس الموافق الـ30 من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، مع بدء تلك الأيام المباركة.

فضل العشر من ذي الحجة

وتساءل الكثيرون عن فضل العشر من ذي الحجة لى جانب فضل فعل الأعمال الصالحة والخيرة وثوابها عند اله.

أحاديث فضل العشر من ذي الحجة

وأثبتت الأحاديث النبوية فضل العشر من ذي الحجة ولما له وبها يوم "عرفة" سنة قبله وأخرى بعده لذلك يجب على كل مسلم اكتناز فضلها.

والأعمال المستحبة

وتكثر الأعمال المستحبة في العشر من ذي الحجة وعلى رأسها الصوم والصدقة والحج لمن استطاع إليه سبيلا وبر الوالدين، حيث إن فضل العشر من ذي الحجة كبير عند المولى عز وجل.

أحاديث تبين فضل العشر من ذي الحجة

وردت عدة أحاديث نبوية تبين فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ومنها:

قال رسول الله "ص": ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ".

قال "ص": "ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ".

وأما عن فضل العشر من ذي الحجة والصيام، فقد ورد عن النبي "ص" أنه كان رسول يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس.

فضل العشر من ذي الحجة في القرءان

أقسم الله تعالى بها، حينما قال: "والفجر وليالٍ عشر"، وهو ما يبني فضل العشر من ذي الحجة وثواب العمل فيها وأجر القيام بالأعمال الطيبة.