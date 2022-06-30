سعر الدولار اليوم الخميس 30-6-2022 في مصر

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سعر الدولار
سعر الدولار
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يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم الخميس، الموافق الـ30 من يونيو 2022، في مختلف البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في مصر.

وتراوح سعر الدولار اليوم بين الـ18.79 جنيه و18.73 للشراء، والـ18.84 و18.81 جنيه للبيع.

 

وترصد "بوابة الفجر" سعر الدولار في مصر خلال التعاملات، في السطور التالية:

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 18.76 للشراء و18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سجل سعر الدولار في بنك مصر 18.76 للشراء، و18.82 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي وبنك مصر إيران للتنمية 

18.79 للشراء و18.84 جنيه.

سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 18.77 للشراء 18.84 للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 

18.76 للشراء و18.84 للبيع.

سعر الدولار المصرف المتحد

18.76 للشراء و18.84 للبيع.

 

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