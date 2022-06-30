رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بعيد الأضحى في الفيوم

محافظات
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أكد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة والسكان بالفيوم، أعدت خطة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الأستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم.

 

صحة الفيوم 

وأضاف أنه سيتم فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات.

 

وأشار إلى أنه وجه بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، مع توفير فرق الإسعاف بأماكن المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خاصة بالبحيرة الأولى بالريان والساحل الشمالي لبحيرة قارون، مع توفير فرق إنقاذ من قبل مسئولي مديرية الشباب والرياضة، موجهًا وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان بنوبتجية وأسماء المنقذين ومواقعهم خلال أيام العيد. 

 

وأضاف الدكتور هانى همام، مدير فرع هيئة الإسعاف، أن المرفق أعد خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية.

 

محافظة الفيوم

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، واللواء أيمن الليثى، مساعد مدير أمن الفيوم للأفراد والتدريب، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

 

 

 

 

 

 

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