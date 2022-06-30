تباين أداء الأسهم الآسيوية في يونيو ونيكاي الياباني يتراجع 3.3%

تباين أداء الأسهم الآسيوية خلال شهر يونيو الجاري، وغلب التراجع على أداء الأسواق اليابانية في ظل المخاوف بشأن الركود العالمي جراء الرفع المستمر لأسعار الفائدة.

ورفع الفيدرالي الأمريكي منتصف الشهر الجاري، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي، بعدما رفعها بمقدار نصف 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عامًا، إضافة إلي زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

وتأثرت الأسهم اليابانية في ختام جلسة اليوم بعدما أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.2% في مايو ليواصل انخفاضه للشهر الثاني علي التوالي بأكبر وتيرة شهرية خلال عامين.

وتراجع مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال يونيو بنسبة 3.3% أو ما يعادل 886.8 نقطة ليغلق عند 26393.04 نقطة، من مستواه السابق في شهر مايو الماضي عند 27279.8 نقطة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا خلال يونيو بنسبة 2.2% توازي 41.85 نقطة ليغلق عند 1870.82 نقطة مقابل مستواه السابق عند 1912.67 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة بومباي سينكس بنحو 2547.47 نقطة أو ما نسبته 4.6% ليصل إلى 53018.94 نقطة مقابل مستواه في نهاية شهر مايو عند 55566.41 نقطة.

في المقابل ارتفع مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنحو 249.5 نقطة أو ما نسبته 7.9% ليقفل عند 3398.62 نقطة بنهاية شهر يونيو، فيما صعد مؤشر "هانج سينج" بنحو 2.1% تعادل 444.6 نقطة ليصل إلى مستوي 21859.79 نقطة، مرتفعًا من 21415.2 نقطة في نهاية مايو الماضي.