"اختلال عجلة القيادة في يد السائق الخاص".. إصابة 5 أشخاص بينهم نجل أبو العينين بحادث سيارة بالغردقة

- حادث السيارة وقع ظهر الأربعاء وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام

- مصدر أمني: الحادث نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي وجميع المصابين من مستقليها فقط

- انفجار الإطار الأمامي أدى لاختلال عجلة القيادة في يد السائق الخاص لسيارة نجل أبو العينين

- مصدر طبي: حالة المصابين مستقرة ونقلهم لعدة مستشفيات بالقاهرة والغردقة

- إصابة أحمد المنشاوي 37 عاما السائق الخاص للسيارة بكسر بالفخذ ويتلقى العلاج بالغردقة

-نطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والدعاء للمصابين بالشفاء

وقع ظهر أمس الأربعاء حادث سيارة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، نتج عنه إصابة 4 من مستقليها من بينهم (عمر أبو العينين) نجل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كما أصيب أحمد عبدالمنعم المنشاوي (37 عاما) السائق الخاص لسيارة نجل أبو العينين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء سيرهم في أحد طرق مدينة الغردقة، انفجر إطار السيارة واختلت عجلة القيادة في يد السائق الخاص، مما تسبب في انقلابها وإصابة جميع مستقليها، وعلى الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، وحالتهم جميعا مستقرة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أمس الأربعاء فى الساعة الثانية ظهرا اخطار بانقلاب سيارة ملاكى بعد انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة حيث اصيب عمر نجل محمد أبو العينين وسائقه الخاص، وأصدقائه وهم (يوسف غ) و(طارق خ) و(فاضل ي)، فضلا عن السائق الخاص للسيارة أحمد عبد المنعم المنشاوى الذي لا يزال يتلقى العلاج حتى الآن داخل المستشفى نتيجة إصابته بكسر في الفخذ الأيسر ولكن حالته مستقرة.

وكشف مصدر أمنى أن سبب الحادث انفجار أحد إطارات السيارة مما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وانقلابها، وقد تم الدفع بسيارتي اسعاف لنقل المصابين في القاهرة والغردقة.

وأضح مصدر طبى أن جميع حالات المصابين مستقرة وجميعهم خضعوا تلقوا الخدمة الطبية كاملة فى مستشفى الغردقة العام وتم اجراء جراحة استكشافية عاجلة لأحدهم وحالته حاليا مستقرة.

وقد انتقل وكيل مجلس النواب إلى مستشفى الغردقة العام للاطمئنان على نجله والمصابين جميعا فى الحادث بمستشفى الغردقة العام وتم نقل نجله عمر وأحد أصدقائه حيث كانت حالتهم تسمح بالنقل لاستكمال العلاج بالقاهرة، فيما يستكمل باقى المصابين علاجهم بالغردقة لحين استقرار حالتهم.

وأكد مصدر أمني مسئول أن الحادث مجرد انقلاب سيارة نتيجة انفجار إطارها، وليس ناتج عن أي شئ آخر، وأكد أنه لم تقع أية إصابات في اي سيارات أخرى.

ونهيب بوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ضرورة تحرى الدقة فيما ينشر عن الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وتمام الصحة والعافية.