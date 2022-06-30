الإمارات وكوريا تطلقان برنامجا للتعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلقت دولة الإمارات، ممثلة بالبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، وجمهورية كوريا، ممثلة بالبرنامج الكوري لتبادل المعرفة الملحق بالمعهد الكوري للتنمية، برنامجًا للتعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية من النمو وتعزيز آليات تمويلها وقدراتها التنافسية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في مجالات الاقتصاد الجديد.

يشارك في البرنامج 11 جهة اتحادية ومحلية معنية بقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أبرزها وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن الجانب الكوري المعهد الكوري للتنمية، والمعهد الكوري للمشتريات الحكومية وجامعة هانيانج، وعدد من المؤسسات الكورية الأخرى.

ويتناول الجانبان الإماراتي والكوري خلال فترة البرنامج والتي تصل 11 شهرا، مناقشة تعزيز مجالات التعاون في قطاع ريادة الأعمال وآليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيعمل المشاركون على تحليل بيئة الأعمال في البلدين فيما يخص التشريعات والقوانين والحوافز وأطر التطوير والنمو لبيئة ريادة الأعمال، إضافة إلى بحث آليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التمويلية.

وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتى، أن دولة الإمارات تحرص على تنافسية بيئة الأعمال وتنمية قطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد مرتكزات النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة ومحورًا أساسيًا في تنوع مصادر الدخل، حيث تهدف رؤية الدولة أن تصبح المقصد العالمي لرواد الأعمال الذي يدعم بدء تأسيس أعمالهم وتطويرها وتوسيعها وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال، بما يساهم في بناء اقتصاد المستقبل وفق مبادئ ومستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف إن التعاون مع الجانب الكوري يشكل محطة جديدة للاطلاع على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة في مجال ريادة الأعمال، وتمثل فرصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالممكنات التي تعزز من فرص نموها وآليات تمويلها وقدراتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء على مستوى السوق المحلي أو التوسع للأسواق الخارجية، كما تعزز من تنمية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وتعريف أصحاب المصلحة بالتجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال".

وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال ريادة الأعمال، حيث احتلت المركز الأول في ريادة الأعمال حسب المرصد العالمي لريادة الأعمال "GEMS" لعام 2021، في الوقت نفسه تعد دولة كوريا نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الرؤى والاستراتيجيات المشتركة للبلدين في مجال ريادة الأعمال ولتبادل أفضل الممارسات في هذا الجانب.

وكانت وزارة الاقتصاد وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا خلال شهر أبريل الماضي، بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال وتبادل الخبرات في مجال المشتريات الحكومية ودورها في زيادة فرص النمو والمنافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن الوزارة أطلقت الهوية الجديدة للبرنامج الوطني والتي تقدم من خلالها لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني دولة الإمارات عددا من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لرفد أعمالهم بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه المبادرات يمكنكم الاطلاع على هذا الرابط:

https://www.uaesme.ae/ar.

