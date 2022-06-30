الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء ربع سنوي بسبب المخاوف من الركود



أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الخميس مع تراجع جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء في آخر يوم تداول من النصف الأول من العام.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا على انخفاض بنسبة 1.6% مع وجود جميع القطاعات في المنطقة السلبية، وانخفضت أسهم قطاع البنوك بنسبة 2.8% حيث طلب مشرف مصرفي في منطقة اليورو من المقرضين تقييم مخاطر الركود.

وأنهى المؤشر الأوروبي الرئيسي الربع الثاني من العام بانخفاض 9%، وهي أسوأ فترة ثلاثة أشهر منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في عام 2020. وانخفض المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 16.6%.

وكانت شركة الطاقة الألمانية Uniper هي الأسوأ أداءً، حيث تراجعت أسهمها بنسبة 14% بعد أن سحبت توقعاتها المالية لعام 2022 بسبب قيود إمدادات الغاز لشركة غازبروم.

وقالت الشركة إنها تلقت 40% فقط من كميات الغاز المتفق عليها تعاقديًا من غازبروم منذ 16 يونيو / حزيران على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتتوقع أن تكون أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب وصافي الدخل المعدل للنصف الأول من عام 2022 أقل بكثير من مستويات العام الماضي.

تأتي الانخفاضات في أوروبا حيث لا تزال معنويات السوق العالمية قاتمة، فليس هناك احتمال لانتهاء الحرب في أوكرانيا في أي وقت قريب ومن المرجح أن تستمر الضغوط التضخمية في الارتفاع.

خاصًة مع سعي البنوك المركزية إلى مكافحة ارتفاع الأسعار بقوة من خلال رفع أسعار الفائدة، هناك مخاوف متزايدة من حدوث تباطؤ عالمي.

تضمنت البيانات الصادرة في أوروبا يوم الخميس بيانات التضخم الأولية الفرنسية لشهر يونيو والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 5.8% عن العام السابق، مرتفعًا من 5.2% في مايو، حسبما أفاد معهد الإحصاء الفرنسي.

وهبطت الأسهم الأوروبية بنحو حاد في تداولات يونيو، في ظل المخاوف بشأن الركود العالمي جراء الرفع المستمر لأسعار الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة.

رفع أسعار الفائدة

ورفع الفيدرالي الأمريكي منتصف الشهر الجاري، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

واتخذت البنوك المركزية حول العالم خطوات مماثلة برفع أسعار الفائدة بما في ذلك بنك إنجلترا الذي رفعها للمرة الخامسة على التوالي، بينما رفعها البنك المركزي السويسري للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، انخفض مؤشر "داكس" الألماني خلال يونيو بنسبة 11.2% تعادل 1604.58 نقطة ليصل إلى مستوى 12783.77 نقطة مقابل مستواه السابق عند 14388.35 نقطة في نهاية مايو الماضي.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي خلال يونيو بنسبة 8.2% توازي 36.47 نقطة ليبلغ مستوى 406.88 نقطة، بينما تراجع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 8.8% تعادل 334.3 نقطة ليقفل عند 3454.86 نقطة مقابل 3789.21 نقطة في ختام مايو الماضي.

ونزل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 5.8% توازي 438.4 نقطة ليصل إلى مستوى 7169.28 نقطة مقارنة بمستواه السابق عند 7607.66 نقطة، في حين خسر مؤشر "كاك" الفرنسي 545.9 نقطة أو ما نسبته 8.4% ليصل إلى 5922.86 نقطة بعد أن كان يتداول عند 6468.8 نقطة في نهاية مايو 2022.