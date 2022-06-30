عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بأغنية "اللوك الجديد"

الفجر الفني
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements

 

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تويتر بأغنيته الجديدة "اللوك الجديد".

وكان الهضبة قد طرح النجم أمس أحدث أغنياته " اللوك الجديد" عبر تطبيق أنغامي.

أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام البوستر الدعائي للأغنية والذي صوره الفنان كريم نور، وعقب طرح البوستر بساعة واحدة تصدر اسم الأغنية تريند تويتر.

وتقول كلمات الأغنية:
ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا 
احلوينا أوي الله
لو هتفضل ع النظام ده لا لا 
كده كتير حبيبي
ايه تجنني عملتك ايه 
بتسحرني يابن الايه
ولعبت يانهار طلة 
كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير
طب معقول في كده يانهار ابيض
حد كل ماده بيحلى ازيد وازيد 
سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد
هنا هنا غير 
ده انت في دخلتك تسحر تثبت
قولت لنفسي مش هسيبه لا انا متبت 
ده يادوب تعدي تلاقي الدنيا اتقلبت
وأنا بغير

إعلان عمرو دياب أغنية أنا غير عمرو دياب الفجر أغنية اللوك الجديد أغنية اللوك الجديد عمرو دياب

مواد متعلقة

عمرو دياب يطرح أغنية "اللوك الجديد" من أحدث ألبوماته
Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من النائب العام بشأن التحقيقات في مقتل شيماء جمال

عاجل.. الزمالك يُحدد بديل أشرف بن شرقي بعد رحيله

نتيجة مباراة الاهلي وسموحة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد مطالبه للتخلي عن رمضان صبحي

عاجل بالمستندات.. محامي سارة الطباخ يرد على إدعاءات الشرنوبي

عاجل.. تعرف على أولى طلبات مدرب الأهلي الجديد

عاجل.. فيريرا يطالب إدارة الزمالك بضم الصفقة الذهبية