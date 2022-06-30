تراجع معظم مؤشرات البورصات الخليجية تتراجع بضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي

أنهت أغلب بورصات الخليج التعاملات يوم الخميس على تراجع إذ أجج نهج من البنوك المركزية برفع حاد لأسعار الفائدة لكبح التضخم مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسب مبكرة ليغلق على تراجع نسبته 1.7 بالمئة مع هبوط سهم مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) 2.6 بالمئة وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 3.5 بالمئة.

وخسر المؤشر السعودي ما يقارب 12 بالمئة في الربع الجاري في أسوأ أداء منذ الجائحة.

وتراجع مؤشر دبي 0.7 بالمئة، مسجلا خسائر فصلية بأكثر من ثمانية بالمئة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) 1.5 بالمئة.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق لدى إكس.تي.بي الشرق الأوسط إن سوق دبي شهدت تقلبات وظلت تحت ضغوط بعد تعاف محدود.

وتابع قائلا "السوق قد تعود لتصحيح جديد للأسعار مع استمرار المخاوف المتعلقة بالظروف الاقتصادية العالمية في التأثير على معنويات المستثمرين".

وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.4 بالمئة بضغط من هبوط 0.7 بالمئة في سهم الشركة القابضة العالمية بعد يوم من ملامسة المجموعة لفترة وجيزة لتقييم قياسي فاق 150 مليار دولار.

وما حد من الخسائر ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، واحدا بالمئة بعد أن زاد (إتش.إس.بي.سي) من تقييمه للبنك.

وسجل مؤشر أبوظبي خسائر فصلية بلغت 5.8 بالمئة في أول تراجع فصلي منذ مارس آذار العام الماضي.

وهبط المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع تراجع بنك قطر الوطني 0.7 بالمئة. وسجل المؤشر خسائر فصلية تقارب عشرة بالمئة.