تراجع معظم مؤشرات البورصات الخليجية تتراجع بضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي

الاقتصاد
بورصة أبوظبي
بورصة أبوظبي
Advertisements

 أنهت أغلب بورصات الخليج التعاملات يوم الخميس على تراجع إذ أجج نهج من البنوك المركزية برفع حاد لأسعار الفائدة لكبح التضخم مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسب مبكرة ليغلق على تراجع نسبته 1.7 بالمئة مع هبوط سهم مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) 2.6 بالمئة وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 3.5 بالمئة.

وخسر المؤشر السعودي ما يقارب 12 بالمئة في الربع الجاري في أسوأ أداء منذ الجائحة.

وتراجع مؤشر دبي 0.7 بالمئة، مسجلا خسائر فصلية بأكثر من ثمانية بالمئة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) 1.5 بالمئة.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق لدى إكس.تي.بي الشرق الأوسط إن سوق دبي شهدت تقلبات وظلت تحت ضغوط بعد تعاف محدود.

وتابع قائلا "السوق قد تعود لتصحيح جديد للأسعار مع استمرار المخاوف المتعلقة بالظروف الاقتصادية العالمية في التأثير على معنويات المستثمرين".

وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.4 بالمئة بضغط من هبوط 0.7 بالمئة في سهم الشركة القابضة العالمية بعد يوم من ملامسة المجموعة لفترة وجيزة لتقييم قياسي فاق 150 مليار دولار.

وما حد من الخسائر ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، واحدا بالمئة بعد أن زاد (إتش.إس.بي.سي) من تقييمه للبنك.

وسجل مؤشر أبوظبي خسائر فصلية بلغت 5.8 بالمئة في أول تراجع فصلي منذ مارس آذار العام الماضي.

وهبط المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع تراجع بنك قطر الوطني 0.7 بالمئة. وسجل المؤشر خسائر فصلية تقارب عشرة بالمئة.

Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من النائب العام بشأن التحقيقات في مقتل شيماء جمال

عاجل.. الزمالك يُحدد بديل أشرف بن شرقي بعد رحيله

نتيجة مباراة الاهلي وسموحة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد مطالبه للتخلي عن رمضان صبحي

عاجل بالمستندات.. محامي سارة الطباخ يرد على إدعاءات الشرنوبي

عاجل.. تعرف على أولى طلبات مدرب الأهلي الجديد

عاجل.. فيريرا يطالب إدارة الزمالك بضم الصفقة الذهبية