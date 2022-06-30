حزب مصر الحديثة: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من الانقسام وفضحت مخططات الإخوان عالميا

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مهمة وفارقة في تاريخ مصر، بعد إسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، وإنقاذ مصر من الانقسام وفضح مخططات تلك الجماعة عالميا.

وأضاف دعبس، خلال بيان صحفي اليوم، أن 30 يونيو هو احتفال بانتصار إرادة الشعب وإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابيين، وغلق مرحلة من الفوضى والاضطرابات، كما أن الدولة المصرية استطاعت بعد 30 يونيو استعادة دورها وريادتها ومكانتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

وتقدم رئيس حزب مصر الحديثة، بالتهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيد، موضحا أنه في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو لن ينسى الشعب المصري حالة الفوضي التي كان يعيش فيها الوطن، والتي كانت شبة دولة وكانت على حافة الانهيار لكنها الآن الجميع يشهد على التنمية والنهضة ويشهد عودة مصر على الساحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور وليد دعبس، إلى أن القـوات المسلحـة والشرطة كانوا في مقدمة صفوف المدافعين عن الوطن وحماية مقدساته والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست لجماعة إرهابية كانت تسعى إلى الفوضى وإراقة دماء المصريين، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه تنفيذ مطالب المصريين والاستجابة لصوت الشارع والإنحياز للشعب والإطاقة بهذه الجماعة.

وتابع رئيس حزب مصر الحديثة، أن الوطن الآن يشهد نهضة حقيقية في جميع المجالات الزراعية والصناعية وفي البنية التحتية، التي استطاعت الصمود في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها جميع دول العالم.