أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-7-2022.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

واصلت أسعار الذهب التراجع اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية بضغط من هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية ليخسر جرام الذهب نحو 4 جنيهات، وجاءت الأسعار كما يلي:



أسعار الذهب اليوم





عيار 18 يسجل 850.25 جنيها.

عيار 21 يسجل 992 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1133.75 جنيها.

الجنيه الذهب 7936 جنيها.



أسعار الذهب عالميًا:



انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق اليوم مع استمرار تأثر جاذبيته كملاذ آمن إلى حد ما بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة على الرغم من مخاطر الركود التي تلوح في الأفق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش وظل حبيس نطاق ضيق بين 1814.30 دولار و1822.76 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 في المائة إلى 1817.60 دولار.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم في منتدى البنك المركزي الأوروبي، وسيراقب المتعاملون أي مؤشرات على توجهات السياسة النقدية للمجلس بعدما رفع سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب "رويترز"، قال المحللون إن الذهب اقتفى أثر ضعف المعنويات في أسواق السلع الأوسع نطاقا بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يشهد سعر الفضة في المعاملات الفورية تغييرا يذكر عند 20.84 دولار للأونصة فيما ارتفع البلاتين 1.9 في المائة إلى 927.39 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 المائة إلى 1898.45 دولار.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.

لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أكثر تساهلا الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخما.

وقالت الحكومة البريطانية الأحد 26 يونيو حزيران، إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبًا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثًا.

وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.