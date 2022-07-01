استعدادات لتشييع ضحايا حادث إدكو المروع في البحيرة (صور)

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ضحايا حادث ادكو بالبحيرة
ضحايا حادث ادكو بالبحيرة
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حالة من الحزن خيمت علي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، عقب ورود نبأ وفاة 3 أشخاص من أهل المدينة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري نقل بطريق مدرسة الزراعة وسط المدينة، في انتظار تصريح النيابة العامة لدفن الجثامين وتشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر العائلة.

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم مروع بالبحيرة 

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب شخص آخر بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بجوار مدرسة الزراعة بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم إيداع الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب إلى مستشفي ادكو العام لعمل لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى العام عدد 3 جثث هامدة وسيدة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ادكو العام، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

 بالانتقال والفحص تبين وفاة كلا من، "أحمد عبداللطيف الدمياطي" 70 عاما، "أسماء أحمد عبداللطيف" 26 عاما، ربة منزل، "عبداللطيف محمد عبداللطيف" 28 عاما، عامل زراعي، كما تبين إصابة "سعيدة حبشي الدمياطي" بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ادكو العام، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابة وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث ادكو بالبحيرة

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