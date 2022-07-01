عاجل.. حقيقة وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني

الفجر الفني
صلاح السعدني
صلاح السعدني
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أكد نقيب الممثلين أشرف زكي، أنه لا صحة إطلاقا للشائعات التى أثيرت خلال الساعات الماضية، بشأن وفاة النجم الكبير صلاح السعدني.

 

وشدد في تصريحات صحفية، على ضرورة عدم الالتفات للشائعات بشأن صحة السعدني، كما ناشد الجميع بعدم ترويجها لأنها تزعج الفنانين.

 

وجدد تأكيده أن النجم الكبير بخير في منزله، مطمئنا جمهوره على صحته.

 

ومؤخرًا أعلن الفنان أحمد السعدني اعتزال والده النجم الكبير صلاح السعدني التمثيل، مضيفًا: "بابا أخد قرار منذ آخر مسلسل شارك فيها، القاصرات عام 2013، وأنه اكتفى من التمثيل".

 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "السلام النفسي أهم من الفلوس ومن المكانة ومن أي شيء آخر".

 

الفنان صلاح السعدني وفاة أشرف زكى
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