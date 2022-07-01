والدة "قتيل السيدة" تنهار على الهواء: حرموني من ابني أول فرحتي

دخلت سهير حفني زوجة رضا الزيات ووالدة أمير أحد ضحايا القتل بمنطقة السيدة زينب، في نوبة بكاء على الهواء، قائلة: حرموني من ابني أول فرحتى".



وأضاف إسماعيل حنفي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، البلطجية حرقوا قلبي على زوجي وابني.

وقال والدته: زوجي خرج من الجامع في رحاب ربنا المتهمين انتظروا خروجه من صلاة العشاء، وقاموا بالتعدي عليه وقتلوه.

تابعت، "أنا زوجي في الجنة وابني قتلوه غدر، ابني أمير الله يرحمه خريج كلية التجارة وابني أحمد خريج كلية الهندسة".