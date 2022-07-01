رئيس تحرير "المشاغبة": شيماء جمال كانت تقيم في شقة إيجار واشترت سيارة بالتقسيط

توك شو
شيماء جمال
شيماء جمال
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قال الكاتب الصحفي كريم وزيري رئيس تحرير برنامج "المشاغبة" للإعلامية شيماء جمال، إن زواجها الثاني من المستشار كان عام 2016 -2017 وكنت شاهدًا على عقد زواجها. 
 

وأضاف كريم وزيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، شيماء لا تمتلك فيلا كما روج البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تقطن في شقة إيجار جديد وقامت بشراء سيارة بالقسط انتهت من الأقساط خلال العامين الماضيين.

تابع رئيس تحرير برنامج الإعلامية شيماء جمال،  شيماء كانت تعمل الكثير من الأعمال الخيرية وقبل حادثة مقتلها كانت توزع اللحوم على الأسر الفقيرة والمارة في الشارع ممن تتسم فيه الحاجة إلى المساعدة، فضلا عن توزيع شنط رمضان.  

مواقع التواصل الاجتماعي شراء سيارة التواصل الاجتماعي الأسر الفقيرة
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