أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-7-2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 42 جنيها.



أسعار الدواجن اليوم





تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32 و38 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم





وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 53 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و55 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و58 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن

قال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، إن القطاع مهتم بتوفير السلع للمواطن على مدار اليوم والرقابة على الأسواق من حيث الجودة والسلع تكون مطابقة للمواصفات ومناسبة للأستهلاك الآدمى وطرق العرض والتخزين تكون سليمة، التأكد ان الأسعار مناسبة للمواطن المصرى وهذا ما أدى لاستقرار أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية وبالتالى يقل الأستيراد ولدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن نتيجة وجود منتج كافى للشعب المصرى فالقطاع جهة رقابية وتنظيمية.

وأضاف خليل أن حساب الأسعار على حساب العام كلة وليس على حساب الدورات؛ لأن لكل دورة ظروف خاص وتم الاتفاق على أن تكون الأسعار مناسبة للجميع.

ناشد عبد المنعم اتحاد منتجى الدواجن بالحفاظ على صغار منتجى الدواجن لأن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر وملف الأمن الغذائى من أهم ملفات القيادة السياسية والدواجن من أرخص البروتين الحيوانى ولهذا لا بد من الحفاظ على صغار منتجى الدواجن حتى لايخرجوا من الصناعة ويكون كبار المنتجين هو المتحكمين فقط في السوق وينتج عن ذلك اسعار سلبية.

تابع عبد المنعم، أن الدولة تسهل إجراءات المزارع وتعمل على توفير الأمصال الجيد للوصول للأكتفاء الذاتى وباب التصدير مفتوح والدواجن تشمل الفراخ والبط ايضا.

واستكمل عبد المنعم، أن وزراة الزراعة في اجتماعات مستمرة للوصول لبورصة دواجن عن طريق مشروع قومى لتوفير المليارات على مدار العام، ويكون هناك ممر للأمصال وممر للنقل وممر للتسويق ستكون العملية تحت السيطرة ويزيد ذلك من الاستثمارات.

واردف عبد المنعم، ان الهدف من اجتماع اتحاد منتجى الدواجن الأسبوع الماضى توفير هامش ربحى للمربى وتقليل التكلفة ولكنها قد تزيد نتيجة التدفئة العالية في الشتاء وسعر الكتكوت يكون عالى والمربين يخرجوا ببعض الخسائر.

اكد ان تفعيل بورصة الدواجن سيؤدى لالتزام السوق وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 يؤدى للأستفادة من المخلفات ويكون هناك لتقليل الأسعار الفترة المقبلة.

قال عبد المنعم ان العالم يواجه ارتفاع أسعار الأعلاف وصناعة الدواجن كلها خارجية ولا نتدخل سوى بالأيدى العاملة أو بوسائل التدفئة فقط والأعلاف 70 % منها مستورد، وهذا يؤثر على سعر التكلفة ولكن تختلف من المربى الصغير للمربى الكبير ونسعى لعدم المغالاة في التداول يضمن وصول المنتج بسعر عادل للمشترى المصرى.

وأوضح عبد المنعم، نتعاون مع مباحث التموين في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع ولايوجد اى فرق بين الوزارات وايضا وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد ووزارة الدفاع من خلال سيارات تحيا مصر والمنافذ المختلفة المنتشرة على انحاء الجمهورية وهناك تنسيق كامل بين الوزارات ولا توجد اى وزارة تصدر قرار دون الرجوع لباقى الجهات المعنية مما عمل على توفير السلع بالأسواق.

واختتم المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، حديثه، ان هناك لجنة تختص بتحديد الاسعار وتفعيل قرار 70 لسنة 2009 لاستخدام المخلفات ونظافة البيئة والقانون يجعل أسعار الدواجن مناسب على مدار السنة للمواطن المصرى.